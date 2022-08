Nova campanha da Dell Anno homenageia o arquiteto Álvaro Siza

O design de mobiliário foi elevado ao status de obra de arte na nova campanha da Dell Anno, lançada hoje. A luxuosa marca de móveis feitos sob medida apresenta uma abordagem que traduz seu DNA, composto pela conexão entre arquitetura, arte e moda. Intitulada Singular, a campanha homenageia o trabalho do premiado arquiteto português Álvaro Siza, ao mesmo tempo em que celebra o legado de simplicidade e sofisticação arquitetônica do profissional, que lhe rendeu reconhecimento mundial — incluindo um Prêmio Pritzker em 1992.

A ideia da homenagem, tanto pela genialidade como pela conexão do trabalho de Siza com o posicionamento da Dell Anno, surgiu de um encontro em Portugal entre o arquiteto e o Diretor de Marketing da marca, Edson Busin. O insight para a nova campanha foi inspirado em duas gravuras desenhadas à mão por Siza, que estavam em uma das paredes do escritório, onde é possível ver uma provocação da relação do homem com a pedra. Ora o homem domina o elemento, ora se deixa dominar por ele, remetendo ao processo evolutivo, já que a pedra moldou muitos aspectos da vida humana ao longo dos tempos. Por isso, trata-se de um dos elementos de maior força e presença no trabalho de Siza.

A fala e o olhar do arquiteto sobre as conexões simples e sistêmicas da arquitetura com o todo compõem o fio condutor da campanha. Enquanto o pano de fundo é uma obra icônica de Siza executada em solo brasileiro: o prédio da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. Dentro do espaço, apenas uma cozinha, representada em duas peças minimalistas da Dell Anno. A leveza das formas, ângulos, materiais e luzes dialogam com a beleza do entorno, criando uma só linguagem e elevando o mobiliário ao status de arte.

De um bloco de pedra emerge a ilha central onde está o produto que materializa a homenagem da Dell Anno para Siza, que são novas frentes de mobiliário com aplicação de pedra. Aqui, a inspiração veio das gravuras no escritório do arquiteto: o grande volume de pedra, como que esculpido pelas mãos do homem, evolui de forma linear e torna-se uma bancada, atinge a condição de mobília, a representação de uma pedra bruta lapidada na forma de um móvel contemporâneo, adequado ao nosso tempo.

Évora Mimesis, de tonalidade branca, e Porto Mimesis, de tonalidade cinza, são as duas novas superfícies da cartela Dell Anno apresentadas pela campanha Singular, onde a pedra torna-se solução para o mobiliário. Os produtos estão conectados com a assinatura mais característica do trabalho de Álvaro Siza, que explora amplamente o uso desse material na conexão da arquitetura com a natureza.

A composição ainda é complementada por um armário de estrutura metálica e vidro que transborda leveza, além de evidenciar um dos efeitos mais valorizados por Siza: a luz.

A narrativa visual da campanha também encontra conexão com os valores da marca Dell Anno ao ampliar a visão sobre o prédio da Fundação Iberê Camargo, evidenciando cada ângulo e detalhe arquitetônico. Ali, fica marcante o traço de Siza que sempre foi um grande apreciador de esculturas, e imprime em suas obras esse mesmo caráter escultórico, guiado pelo uso de pedra e concreto. O arquiteto se revela na forma simples de conceber suas composições.

De influência minimalista e modernista, as obras de Siza se caracterizam pelo diálogo com o entorno, se inserem no ambiente sem nenhuma imposição, com a leveza de quem se adaptou ao meio, sem a necessidade de dominá-lo. Como um artista, ele alcança, com sua arquitetura, o nível das emoções — característica do expressionismo. Mais do que tentar descrever ou explicar, o melhor jeito de compreender a arquitetura de Siza é experimentando e vivenciando os espaços esculpidos por sua genialidade.

Sobre Álvaro Siza

Álvaro Siza Vieira é um dos grandes nomes da arquitetura e urbanismo do mundo, além de ser um dos profissionais mais críticos em Portugal. Formou-se em arquitetura em 1955 na antiga Escola de Belas Artes da Universidade do

Porto (atual Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto). Atualmente com 89 anos, assinou centenas de obras em vários lugares do mundo. Teve seu primeiro projeto arquitetônico concluído em 1954, antes de terminar seus estudos, no qual desenvolveu quatro casas em Matosinhos, sua cidade natal. Ao longo da carreira, ele teve a oportunidade de trabalhar com o arquiteto

Fernando Távora e logo se tornou uma das referências da Escola de Arquitetura do Porto, onde ambos eram professores. Em 1992, Siza recebeu a mais importante premiação da arquitetura: o Prêmio Pritzker pelo projeto de renovação de um setor comercial histórico, em Lisboa, que havia sido destruído pelo fogo em 1988.

Sobre a Dell Anno

Marca mais antiga da indústria gaúcha Unicasa Móveis, a Dell Anno é o braço premium da empresa. Tem posicionamento que orbita em torno da arquitetura de alto padrão, com pesquisas e movimentos de produto que buscam inspiração no estilo contemporâneo, minimalista e sofisticado. Além disso, busca humanizar os ambientes por meio de composições entre madeira, laca, vidro, pedra, e leitura de tecidos, onde moda, arte e decoração convergem. A Dell Anno tem no DNA a cultura da alta tecnologia, agregando diferenciais de fábrica e maquinário alemão de ponta, com possibilidade de oferecer variações milimétricas nas medidas de peças e, assim, adequar os projetos a diferentes particularidades.

Voltada a um público exigente em termos de comportamento e estilo, seu posicionamento está estrategicamente identificado com a união entre a moda, as artes, o design e a arquitetura, traduzido no conceito de vestir a casa. Com centenas de opções de acabamentos e acessórios combinados com a mais moderna tecnologia de aplicação, a Dell Anno possui uma ampla gama de soluções personalizadas para todos os ambientes.

A Dell Anno transforma recursos preciosos em móveis e, por isso, se certifica de causar o menor impacto ambiental possível, com práticas sustentáveis que percorrem o processo produtivo. A madeira utilizada na fabricação dos móveis é proveniente de florestas renováveis. As embalagens são 95% feitas com material reciclável e o índice de reaproveitamento da água chega a 100% por meio do tratamento de efluentes e da captação de água da chuva. Os resíduos gerados no processo produtivo – como a serragem, madeira, plástico e papelão – são encaminhados para aproveitamento por outros setores da economia, e os resíduos não-recicláveis são processados por métodos de alta tecnologia, que não agridem o meio ambiente. Recentemente, a empresa recebeu o Certificado de Energia Renovável e Panorama Sustentável, que atesta o uso de fontes de energia renováveis e valida a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Próxima de completar 40 anos em operação no segmento de planejados, a Dell Anno evoluiu como uma marca sólida, totalizando cerca de 80 lojas exclusivas no Brasil e exterior, com um portfólio que contempla os desejos dos consumidores em termos de um viver sofisticado para qualquer parte do mundo.

SINGULAR, DELL ANNO 2022

Conceituação: Edson Busin – Diretor de Marketing Unicasa

Criação: Themática Propaganda e Design e Augusto Custódio Produções

Fotografia: Roberto Majola (Lightbox Estúdio)

Vídeo: Augusto Custódio Produções

Direção: Augusto Custódio

Projeto de Interiores: Giselle Guarda e equipe – Departamento de Arquitetura Unicasa Móveis

Coordenação: Rodrigo Silva e equipe – Departamento de Marketing Unicasa Móveis

Locação: Fundação Iberê Camargo

Agradecimentos especiais: Arq. Álvaro Siza e Arq. Carlos Castanheira