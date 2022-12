Natal: feiras são alternativas para presentes mais criativos. Programe-se!

Dezembro chegou e o Natal já está quase aí. E durante a data comemorativa mais importante do calendário ocidental, o hábito de presentear amigos e familiares segue firme e forte. Apesar disso, a correria dos shoppings e centros comerciais neste período não costuma ser uma experiência que agrada a todos. Como alternativa, nesta época também surgem diversos bazares criativos espalhados pela cidade de São Paulo, propondo uma experiência de compra mais tranquila, com produtos artesanais e a possibilidade de ter contato direto com os produtores.

Se você curte uma experiência assim, confira a lista de eventos logo abaixo, que devem acontecer nos próximos dias e trazem atmosfera cultural, boa música, comida e, mais importante, produtos feitos à mão por comunidades artesanais e profissionais criativos de várias regiões do país.

Feira na Rosenbaum

na Unibes Cultural

É uma das maiores feiras criativas do país. A mostra coletiva, com curadoria de Cris Rosenbaum, vai reunir 120 marcas de todo o Brasil, entre artistas, artesãos, comunidades tradicionais e designers independentes. Para esta edição especial, a feira elegeu os estados do Acre, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro para representar as cinco regiões do país, uma homenagem à relevância cultural, histórica e artística dos destinos escolhidos para sediar as edições itinerantes realizadas pelo Brasil durante 2022. Por lá, é possível encontrar produtos autorais nas áreas de design, decoração, arte, moda, bem-estar e gastronomia.

Quando: De 3 a 11 de dezembro, na Unibes Cultural

Onde: Unibes Cultural | Rua Oscar Freire, 2500, ao lado da Estação Sumaré

Horário: Das 11h às 20h.

Entrada gratuita | Pet Friendly | @feiranarosenbaum

Feira Tremma

no Espaço JANELA

Chegando à sua sétima edição, a Feira Tremma traz ao espaço JANELA, 17 expositores das áreas de moda, artesanato, arte, design e pet. O Coletivo Tremma foi idealizado pelas sócias Najla Rassi e Isabella Perillo com o objetivo de fortalecer produtores independentes. Neste final de ano, o tema é Feira Livre e visa homenagear o potencial criativo nacional. No final do dia 3, o DJ Caio Saad anima o público tocando alguns ritmos brasileiros. A gastronomia fica por conta do cardápio saudável do AVO Restaurante.

Continua após a publicidade

Quando: 3 e 4 de dezembro (sábado e domingo)

Onde: Espaço JANELA | Rua Mateus Grou, 458 – Pinheiros

Horário: Das 11h às 20h.

Entrada gratuita | Pet Friendly | @coletivotremma

Bazar da Cidade

na Casa Museu Ema Klabin

Comandado pelas curadoras Bel Pereira e Miriam Lerner, o Bazar da Cidade já conquistou um lugar cativo no calendário paulistano. O bazar ocorre mensalmente na Casa Museu Ema Klabin e reúne artesãos, designers e um mix de empreendedores criativos que apresentam novidades em acessórios, moda e vestuário, presentes, objetos de decoração e bem-estar. Cerca de 55 expositores ocupam a área externa do museu, um belo jardim projetado por Burle Marx. Os visitantes ainda podem passear pelo interior da Casa e apreciar um importante acervo da mecenas e colecionadora que dá nome à instituição.

Quando: 14, 15 e 16 de dezembro (quarta, quinta e sexta)

Onde: Casa Museu Ema Klabin – Rua Portugal, 43 – Jardim Europa

Horário: Das 11h às 20h.

Entrada gratuita | Não é Pet Friendly | @bazardacidade

Mercado das Madalena

no Museu da Casa Brasileira

Nos dias 17 e 18, último final de semana antes do natal, acontece o Mercado das Madalenas no Museu da Casa Brasileira, um dos ícones culturais da Faria Lima. O evento comemora os 10 anos da feira. O Mercado das Madalenas surgiu em 2012 a partir das sócias e amigas Monica Isnard e Inara Prudente Corrêa, com a proposta de gerar oportunidade para quem produz trabalhos de maneira autoral e com a possibilidade do consumidor ter contato direto com os criativos por trás das marcas.

Quando: 17 e 18 de dezembro (sábado e domingo)

Onde: Museu da Casa Brasileira | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano.

Horário: Das 10h às 18h.

Entrada gratuita | Não é Pet Friendly | @mercadodasmadalenas