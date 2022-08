Moda e décor: Tok&Stok e Melissa lançam collab

Duas marcas criativas e 100% brasileiras, conhecidas do universo da moda e da decoração, se uniram para assinar a collab Sua Casa Vestida de Você. A nova coleção, criada pela Tok&Stok em parceria com a Melissa é composta de móveis e itens de décor, além de acessórios de moda com cores exclusivas, desenvolvidas especialmente para esse projeto. Ao todo, são 56 itens com preços que variam entre 29,90 e 1.199 reais.

Dividida entre as linhas Naonda, Tutti-Cute e Jelly, a nova coleção convida a uma viagem sensorial pelas cores da cartela e reforça que cada ambiente da casa é único e merece ser pensado com formas e e atmosferas diferentes. Além disso, espere encontrar o aroma inconfundível de Melissa.

A coleção tem itens como espelhos, mesas laterais, louças, jogos americanos, cadeiras e carrinho de bebidas. Também estão disponíveis móveis multifuncionais, como o banco que pode ser utilizado como floreira, a escrivaninha que faz as vezes de mesa de jantar e a sapateira, que para os fãs da marca de sapatos de plástico, se torna o “Melissário”.

Os acessórios de moda que são a marca registrada da Melissa não ficaram de fora da coleção. A flat Cloud Slide, a bolsa Refraction e o ímã Possession chegam às lojas em cores inéditas. Para completar a experiência dos fãs da marca, todas as lojas da Tok&Stok e Galeria Melissa São Paulo estarão ambientadas com os lançamentos, para se aproximar do público com a mensagem: A casa é sua – não precisa tirar o sapato!

Outra novidade é a ação cross sell, ou seja, os móveis comprados geram desconto no site da Melissa e as compras acima de 199,90 reais na marca garantem desconto na Tok&Stok.