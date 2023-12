Mesa posta de Ano-Novo: 5 ideias para se inspirar

Pode começar a contagem regressiva, pois 2024 está batendo à porta. Para receber o novo ano em grande estilo e deixar a sua ceia mais caprichada, selecionamos cinco ideias de mesa posta para o Réveillon.

Na seleção estão opções clássicas para quem ama a tradicional combinação de branco e dourado, sugestões temáticas e até ideias para aqueles que desejam aproveitar a decoração de Natal como pano de fundo. Confira ideias para celebrar o Ano-Novo com capricho à mesa:

1) Mesa posta de Ano-Novo com tema praiano

“Nesta mesa temática, conchas e corais adornam a celebração do Réveillon, recordando as tonalidades do mar e nos incentivando a explorar as maravilhas que o próximo ano reserva. Cada lugar à mesa é um convite para compartilhar a alegria desse momento especial!”, define Alessandra Ricioli, proprietária da Alessandra Ricioli Home, sobre a mesa posta que assina.

2) Mesa posta de Ano-Novo minimalista

“A inspiração foram os tons naturais e os materiais presentes nas casas brasileiras, como as cerâmicas esmaltadas, jogo americano e porta guardanapo de corda”, conta a artista Paula Sousa, proprietária do Ateliê Paula Sousa.

Para ela, a composição representa a simplicidade e a tradição que existe no ato mais antigo de confraternização, que é a refeição em família.

3) Mesa de Ano-Novo clássica

Para quem ama um clássico, a mesa posta de Ano-Novo pode apresentar muito branco e toques dourados.

Essa foi a inspiração da Tok&Stok: a mesa combina dois tons de guardanapos de tecidos diferentes, branco e bege, vasos ao centro e candelabros espalhados pela composição.

4) Natal como pano de fundo

Durante o Réveillon, a decoração de Natal segue intacta. Que tal aproveitá-la na mesa posta da ceia de Ano-Novo?

“Elementos temáticos ou natalinos são incorporados nos detalhes – seja nos guardanapos ou na decoração do centro de mesa. A proposta deste ano é minimalista, deixando as louças serem as grandes protagonistas”, indica Luma Costa, atriz e fundadora da Casa Costa.

5) Mesa de Ano-Novo romântica

A dupla branco e dourado ganha contornos românticos com a escolha de arranjos que compõem a mesa – tanto a rosa ao centro quanto o ramo sobre o guardanapo. Nesta mesa posta de Réveillon, dois detalhes chamam a atenção: os talheres prata e o prato para petisco. Curtiu?

