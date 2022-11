Madeira clara e cores suaves criam um clima natural neste apartamento

Imagine comprar um apartamento e derrubar todas as paredes internas para adequar a planta aos seus desejos. Pois foi isso que um casal, na faixa dos 40 anos, fez quando comprou este imóvel de 165 m2, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Assim que os moradores fecharam negócio, logo encomendaram um projeto aos arquitetos Maurício Magarão e Alice Lindenberg, do escritório Magarão + Lindenberg Arquitetura.

“Eles demoraram para encontrar um imóvel ideal, em tamanho e localização, mas perceberam logo no início que seriam necessárias várias intervenções para que tudo ficasse do jeito que eles queriam”, relata Maurício. Por causa disso, partiram para uma reforma radical. “Eles nos pediram pelo menos três suítes, já que originalmente só havia uma, um closet generoso, uma banheira na suíte máster e ainda para otimizar o layout da área social, deixando-a mais ampla e funcional”, acrescenta a sócia Alice.

No projeto assinado pela dupla, todos os ambientes foram repaginados, não escapou nem o hall do elevador. Houve demolição de todas as paredes, deixando apenas a estrutura do apartamento exposta para que o layout fosse completamente reconfigurado. “Praticamente, nenhum cômodo permaneceu na posição original. Criamos banheiros onde não havia, trouxemos o quarto do casal para frente, aumentamos a sala em direção à cozinha, entre outras alterações”, conta Maurício.

De acordo com Alice, um elemento fundamental no projeto foi a criação de um pórtico de marcenaria na área social em tom verde claro. A estrutura esconde um pilar, revestido de espelho bronze, e mimetiza diversas portas de acesso à cozinha, ao lavabo e à circulação social. Sob este pórtico, a dupla projetou uma bancada gourmet multifuncional, que serve de aparador ou bar e ainda tem espaço embaixo para guardar louças e abrigar uma cervejeira. “Esse conjunto de pórtico e ilha ajudou bastante a definir o diálogo com os demais elementos do projeto”, avalia ela.

Na decoração, é tudo novo, com destaque para peças do design contemporâneo brasileiro. A maioria dos móveis é de madeira natural, com destaque para a poltrona Benjamin, criada por Sergio Rodrigues, mesa de jantar Bank, de Jader Almeida, cadeiras de jantar Omar, desenhada por Rejane Carvalho Leite, banquetas altas Luisa, do Estudiobola, e mesa de centro Archi, criada por Luia Mantelli).

A madeira natural também está presente no piso de tacão de tauari (paginado em espinha-de-peixe), no painel de folhas lisas e claras que reveste o teto, na base da bancada gourmet, na estante modular e no extenso banco desenhado pelos arquitetos que foi instalado sob a janela, ampliando consideravelmente os assentos em dias de festa.