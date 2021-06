Estilo industrial: inspirações bem modernas para repaginar o lar

A decoração industrial é uma tendência que veio para ficar, afinal, há anos que essa vertente aparece nos mais diversos projetos de decoração. Ainda que atemporal, é um estilo que está sempre se reinventando e incorporando novos elementos para compor sua atmosfera contemporânea.

Tijolos, iluminação em trilhos, itens metálicos, integração de ambientes, concreto, vigas, canos e estruturas aparentes são alguns exemplos de como o estilo industrial marca presença.

A seguir, separamos 10 ambientes industriais que passaram pela CASACOR e mostraram que é possível conciliar sofisticação a uma decoração mais rústica!

Estúdio

Aliando aconchego e sofisticação ao estilo industrial os arquitetos do Estúdio Penha foram certeiros em vários aspectos. Os tijolos aparentes e os canos metálicos passam charme e modernidade ao projeto.

Além disso, o escritório optou por paredes nada convencionais. Feitas de vidro, elas dão vista para o lado de fora, e de quebra o espaço fica mais iluminado durante o dia e com melhor circulação.

Cozinha Gourmet

Essa charmosa cozinha gourmet, assinada por Deise Maturana, fez bonito na CASACOR Rio de Janeiro 2019. Uma grande ilha no centro com bancada integrada para recepcionar também é uma marca industrial esperta e funcional.

É possível destacar outros elementos, como a iluminação em trilho e a serralheria em tons mais escuros. Tudo isso criando um visual bastante moderno e industrial.

Banheiro

O banheiro unissex criado por Gustavo Neves para o CASACOR São Paulo 2016 é um verdadeiro exemplo de decoração industrial “raiz”.

O cimento queimado com uma textura mais rústica combina com o clima moderno e nada ortodoxo que o profissional queria. O contraste dos tons cinza é marcante, seja pelos quadros do modelo brasileiro Ivan Erick, na cuba da pia e nos adornos pretos. É um banheiro cheio de personalidade!

Sala de estar

Essa sofisticada sala de estar é a prova de que não é necessário abrir mão da elegância ao apostar em um estilo industrial. Fazendo um mix entre itens rústicos e uma composição mais orgânica, o projeto de Diego Oliveira foi destaque no CASACOR Peru 2019.

A paleta de cores regressa aos anos 1950, pós-Bauhaus, em que o concreto exposto se impõe, além do preto e da madeira nas tonalidades acinzentada. Para trazer leveza, plantas suspensas foram muito bem aproveitadas na composição.

Estúdio do Escritor

Dá para investir no decoração industrial para o quarto? Claro que sim! Apesar de ser um cômodo que pede uma leveza para passar aconchego, é possível incorporar itens de maneira equilibrada para garantir um visual contemporâneo, que vise o conforto.

O projeto feito por Caroline Taveira, Mariana Barbosa e Barbara Schwartz integra quarto, living, cozinha e banheiro e marcou presença no CASACOR Rio de Janeiro 2017.

Para “quebrar” os tons mais escuros, itens de madeira e revestimento de couro caramelo trazem mais leveza e equilíbrio ao espaço.

Loft moderno

Batizado como Loft Mohar, os 44 m² foram totalmente pensados para serem funcionais, e dessa forma, a integração de ambientes se faz presente. Isso por si só já é uma forte marca do estilo industrial, melhor ainda quando itens de personalidade são incluídos para criar um design único.

A responsável pelo projeto foi Rafaella Bittencourt. Ela optou por investir no mobiliário assinado por Gustavo Bittencourt e Guilherme Torres. O projeto se destacou no CASACOR Pernambuco 2019.

Escritório com mix de cinza

Investir em um escritório virou tendência para projetos residenciais. Aqui, Denise Zuba e Juliana Zuba criaram uma solução personalizada para um casal jovem que trabalha intensamente.

O mix de cinza e as cadeiras metálicas reforçam a atmosfera industrial que marcou presença no CASACOR Brasília 2016. Por se tratar de um espaço de metragens reduzidas, a arquiteta incluiu um espelho no centro para dar mais dinamismo e amplitude ao projeto.

Cozinha com plantas

A Cozinha Industrial de Érica Salguero para a CASACOR São Paulo 2017. A arquiteta traz uma decoração industrial super elegante, com marcenaria aliada a elementos típicos como a parede e floreira de cimento. Para trazer leveza, uma parede de lousa se destaca.

Industrial chique

Um Loft, por si só, já carrega uma bagagem histórica do concreto aparente que é uma das características do estilo industrial. O Loft Cinex ressaltou a arquitetura original do imóvel e à frente do projeto, Ney Lima investiu em uma proposta que alia elementos tipicamente industriais com peças de design mais contemporâneo.

O resultado foi um “industrial chique” muito agradável e que fez sucesso entre os visitantes da CASACOR Brasília 2017.

Décor afetiva

A Morada Sáinz é essencialmente um espaço autoral, com elementos que inspiram o casal de arquitetos Eduardo Sáinz e Lilian Glayna Sáinz.

Em sua estreia na CASACOR Brasília, o projeto foi criado para agradar as preferências pessoais do casal, como concreto aparente, obras de arte, sonorização do ambiente feita por meio de uma vitrola com a coleção de discos de vinil, além de muito design nacional, que são as paixões do casal. “É um lugar elaborado para que as pessoas se sintam livres e de bem com a vida” revela Lilian Glayna Sáinz.