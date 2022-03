Horta vertical: a solução ideal para cultivar plantas espaços compactos

Já não é mais novidade que o contato com o verde dentro de casa deixou de ser apenas uma tendência de decoração. É verdade que, com a pandemia, a busca pelo cultivo de hortas em casa aumentou – um reflexo do interesse crescente das pessoas por alimentos livres de conservantes, que estejam ao alcance da mão.

Não é todo mundo, porém, que dispõe de um grande jardim para cultivar temperos no quintal de casa; e neste ponto a horta vertical vem como a solução perfeita para os apaixonados por plantas que desejam levar ainda mais verde para dentro de casa – e o melhor: sem ocupar espaço.

Confira 6 ideias de horta vertical abaixo!

1. Estante de temperos

Imagine só o cenário: depois de cozinhar uma refeição deliciosa, você dá alguns passos até sua varanda gourmet, totalmente amadeirada e repleta de verde, e busca ingredientes frescos em sua própria horta vertical. Assim é o Espaço de Receber da Chef de Cozinha, projeto assinado por Marcelo Diniz, Mateus Finzeto e Deise Pucci para a CASACOR Franca.

No ambiente, temperos e árvores frutíferas estão organizados em floreiras, vasos e cachepôs posicionados de forma despojada na estante e de lá perfumam todo o terraço coberto por brises.

2. Horta em estante suspensa

Uma deliciosa cozinha, onde o verde aparece até nas paredes e na superfície da bancada. O nome, Cozinha Alecrim, já nos faz imaginar a combinação de aromas deliciosos que provém deste ambiente, projetado por Bernardo Gaudie-Ley e Tânia Braida, da Beta Arquitetura, para a CASACOR Rio de Janeiro.

Nela, existem dois tipos de horta vertical: na estante suspensa, sobre a ilha central, que oferece os temperos ao alcance da mão – uma solução super prática para quem está cozinhando; e também no painel de prateleiras suspensas, ao fundo da composição, que combina de forma elegante o tom da madeira e o verde das plantinhas.

3. Horta em prateleiras

Em um loft com tudo o que é essencial ao bem viver, claro que não poderia faltar uma horta vertical. A decoração solar e afetiva de Cacau Ribeiro recebeu, no pequeno ateliê anexo à cozinha, um verdadeiro urban jungle, onde a composição de vasos é tão expressiva quanto cheia de vida.

Na composição, foram utilizadas prateleiras de madeira para abrigar os vasos de plantas e temperos. No teto, a clarabóia dá a sensação de amplitude, ao mesmo tempo em que fornece luz às plantas.

4. Uma parede só com plantas

Nesta cozinha com ares industriais, graças aos revestimentos escuros e à tubulação aparente, a proposta de André Lenza era trazer um toque de suavidade, seguindo o preceito de que a cozinha deveria ser voltada para o jardim, de forma que ela poderia ser transportada para um quintal sem perdas.

Assim se deu o Horta 40, ambiente da CASACOR Goiás. Aqui, a horta vertical ocupa uma parede inteira da cozinha, abrigando espécies variadas que levam cor e delicadeza ao ambiente – isso tudo sem abrir mão da modernidade, definida por linhas retas, superfícies limpas e design industrial.

5. Uma horta no backsplash da cozinha

A Cozinha do Chef é um ambiente para a família, onde todos podem se reunir para embarcar juntos em aventuras gastronômicas. Para isso, o ambiente de Adriana Canin, Daniela Alves Trovo e Márcia Okamura para a CASACOR Ribeirão Preto foi equipado com a tecnologia necessária para proporcionar conforto ao chef.

A horta aqui ocupa um lugar inusitado: em vez de suspensa, ou em prateleiras, os vasos ocupam a parte de trás da pia, fazendo um verdadeiro backsplash de plantas. Encaixados em um vão junto à bancada, os temperos ficam em uma posição estratégica para receber luz e estar à disposição sempre que necessário.

6. Próximo à área de jantar

Os azulejos portugueses talvez seriam o maior protagonista deste espaço, não fosse pela horta de temperos. Posicionada como um tipo de divisória entre a cozinha e a sala de jantar, a horta oferece temperos sempre frescos e funcionam como um contraponto em meio aos tons de azul da composição.

Chamada de Loft da Gourmet, a composição da arquiteta e urbanista Tatielly Zammar se integra à sala de jantar e aos demais ambientes por meio da ilha gourmet. As bancadas possuem superfície em quartzo, e a marcenaria leva painéis em madeira certificada. O piso e a parede ganham o charme do porcelanato Blue Memory.