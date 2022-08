Feng Shui com cristais é aposta para equilibrar projetos na CASACOR SP

Sob o tema da CASACOR deste ano, Infinito Particular, a espiritualidade e a alma dos especialistas foi despertada em projetos inspirados pelas implicações dessa temática profunda. Em São Paulo, além das emoções que os ambientes despertam, a mostra ainda contou com um plus: a presença de Cris Bevilaqua, designer de interiores especializada em Feng Shui que deu dicas para equilibrar positivamente os ambientes.

Cris Bevilaqua cria projetos de Feng Shui baseados na escola Ba Zhai (escola da bússola), onde a cura é realizada somente com cristais, sem haver a necessidade de trocar móveis ou objetos de posição.

Alguns projetos famosos que estão fazendo sucesso na mostra paulista receberam o tratamento com cristais da especialista. Eles foram assinados por Brunete Fracarolli, Quintino Facci, Patricia Hagobian e Gregory Copello.

Além disso, as áreas comuns também receberam a harmonização, ou seja, jardins, banheiros, restaurantes e cafés.

A profissional elegeu diversos tipos de cristais e minerais para energizar os espaços, como a Fluorita, Lápis Lazúli, Rubi, Esmeralda, Cristal Límpido, Apatita, Olho de Tigre, Quartzo Rosa, Unaquita, Ametista, Citrino e Jaspe. “As pedras foram inseridas em pontos estratégicos, atendendo particularmente aos visitantes e à cada arquiteto e designer de interiores que assinam os espaços da mostra”, explica Cris.

O Conjunto Nacional é um dos pontos mais fortes energeticamente de São Paulo, segunda a especialista. “A região da avenida Paulista é cercada por diversos movimentos culturais que favorecem o evento, portanto acredito que a escolha do novo endereço foi certeira”, completa Cris.

Serviço CASACOR São Paulo 2022

Onde: Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073.

Quando: de 05 de julho a 11 de setembro de 2022

Horário de funcionamento:

Terça a Sábado das 12h às 22h

Domingos e Feriados das 11h às 21h

Bilheteria digital:

https://casacor.byinti.com

Valores dos ingressos

R$81,00 (Terça a Sexta) – Inteira

R$41,00 (Terça a Sexta) – Meia entrada

R$101,00 (Sábado, Domingo e Feriados)

R$51,00 (Sábado, Domingo e Feriados) – Meia entrada

Passaporte (livre acesso em todos os dias de funcionamento da mostra)

R$601,00 (Código de promoção pré-venda não aplicável nesta modalidade)

Compra de ingresso de meia-entrada

-Idoso a partir de 60 anos

-Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento.

-Deficiente e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13).

*Promoção de pré-venda não válida para meia entrada

*Comprovação de meia-entrada será exigida na porta.

Importante:

A compra do passaporte oferece acesso livre à mostra.

Gratuidade de entrada é para crianças com idade comprovada de até 10 anos.

1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos.

Venda para Grupos:

Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para ajuda@byinti.com

A CASACOR São Paulo 2022 tem patrocínio Master Deca. Coral é a tinta oficial; LG é o parceiro de tecnologia. A mostra conta ainda com patrocínio local Duratex, apoio local Portinari e Savoy. Casa Riachuelo é o fornecedor oficial de enxovais; Ketel One Vodka é o fornecedor oficial de bebidas; Pottencial é a seguradora oficial; Peugeot é o carro oficial; Nescafé assina como café oficial da mostra. O hotel parceiro da edição é o Radisson e Veja assina como Media Partner oficial do evento.