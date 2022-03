Expo Revestir 2022: design assinado, cores e visual natural são destaques

Especializada em revestimentos e produtos para banheiros, a Expo Revestir é uma das feiras mais importantes das áreas de decoração e arquitetura. E, depois de passar um ano sem ter o evento físico, as marcas capricharam tanto nos estandes quanto nos lançamentos da edição de 2022, que aconteceu entre os dias 8 e 11 de março e marcou a retomada da feira presencial.

Entre as tendências que se destacaram entre as novidades, está o uso de cores, o visual natural dos produtos, sustentabilidade e a valorização do design assinado, principalmente o brasileiro. Preparamos uma seleção do que encontramos de mais interessante. Confira logo abaixo!

A mistura do modernismo de Paulo Mendes da Rocha com a contemporaneidade do trabalho de sua filha, a designer e arquiteta Nadezhda Mendes da Rocha, resultou na coleção Soma. A linha traz a reprodução do concreto em porcelanato com peças lisas e estampadas no formato 80 x 80 cm.

As inspirações para Paulo Mendes na criação dos produtos foram a arquitetura, as linhas geométricas, os maxiladrilhos e a integração entre natureza e concreto em seus projetos. Além de todo o processo, Nadezhda colaborou com a inserção de cores na coleção, já que o pai tinha como preferência o preto e o branco.

A linha Oh!Take nasceu da essência do trabalho de Ruy Ohtake com a grandes superfícies em porcelanato da Portobello. Presente desde a primeira fase do seu trabalho, o uso de cor foi predominante como inspiração para a nova linha, além das curvas e do concreto. Oh!Take é composta por sete opções de cores, nos grandes formatos 1,20 x 1,20 e 1,20 x 2,70 m, sendo três delas também disponíveis na nova medida 1,60 x 1,60.



A linha traz ainda o kit Soul, que são peças cimentícias com curvas em cinco cores vibrantes: amarelo (Home), azul (Heaven), branco (Mountain), cinza (Moon) e vermelho (Cliff) e dois modelos para paredes no formato 30 cm X 1,20 m. Soul se apresenta em dois modelos escultóricos, que em par de ondas criam efeitos de luz e sombra e tocam a parede em apenas dois pontos.

Assinada por Paola Navone, a linha Shibori traz produtos que carregam em sua essência a mistura de tons do ocidente com o oriente e a beleza imperfeita do artesanal — características das criações da designer. Inspirada na técnica manual de tingimento de tecidos de mesmo nome, a coleção é composta por dois formatos — 20 x 20 cm e 30 x 42 cm (triangular) —, em cores vivas e opções neutras. x

A estilista Isabela Capeto assina novas coleções de porcelanatos para a Ceusa, que unem moda e design e celebram o artesanal, a cor e a valorização da cultura brasileira. O porcelanato Brasilidade é inspirado nas recordações de uma viagem para a região do Cariri, no Ceará, e nos antigos azulejos hidráulicos. Uma peça em grande formato com tons quentes e formas geométricas.

Já os revestimentos Treliça, com opções de peças em duas cores, resgatam uma das primeiras coleções da estilista, que tinha um vestido com tecido treliçado, rico em detalhes. E as peças que ganharam o nome de Isabela, no formato 10 x 10 cm evidenciam tons, relevos e desenhos em um mix de lembranças e resgate de memórias afetivas como: o tom terroso e relevo de passarinho de um dos primeiros azulejos feito pela Ceusa na década de 1970.

Entre os lançamentos da Deca, destaca-se a nova cuba de sobrepor assinada por Arthur Casas, em exclusiva tonalidade Stone. O design tem como forte característica a praticidade e organização. Em uma proposta inovadora do metal aplicado ao centro da cuba, a estrutura concentra a molhadeira e evita respingos na bancada. A peça também acomoda o kit de acessórios opcionais, em louça e madeira, privilegiando o mix de materiais e o conforto, além da estética.

Decortiles

Da coleção Sampa, lançada pela Decortiles, o revestimento Copan Mix Color é um porcelanato artístico inspirado no icônico prédio da capital paulista, projetado por Oscar Niemeyer. Os traços lineares e dinâmicos da construção estão presentes na superfície das peças de formato 28 x 28 cm.

A Brasigran apresentou seu portfólio de revestimentos e mobiliário de rochas naturais. Entre os acabamentos oferecidos pela marca, estão os polidos, levigados, jateados e escovados. Destacam-se as maciças, sem qualquer tipo de emenda, feitas em máquina com alta tecnologia 3D.

Com design assinado pelo estúdio francês Quaglio Simonelli, o Misturador Monocomando Naiade foi idealizado como um volume arquitetônico em balanço assimétrico. A peça reúne dois elementos de formas simples que criam uma composição fluida: a leve bica metálica pousada sobre um cilindro robusto sugere um equilíbrio dinâmico. A base do monocomando é produzida com o exclusivo Neoclast®, material de alto desempenho composto de resina e agregados minerais, que tem superfície não porosa e suave ao toque. Esse material é sólido, resistente, fácil de limpar e tem acabamento suave e natural, em três opções de cores: giz, areia e basalto. A bica e a alavanca metálicas têm acabamento escovado DocolChroma® inox, grafite ou cobre.

Lançamento da Celite, o lavatório integrado Flow vem com um design moderno e industrial, combinando metal e madeira. Com tamanho compacto, a peça é perfeita para apartamentos pequenos. É uma opção de móvel para banheiro pronto, que estará à venda em home centers.

O destaque dos lançamentos da Gaudí Porcelanato é o Dunne Blue, da Coleção Pallazo, disponível na versão polida e no formato 80 x 80 cm. O modelo foi inspirado no Ano Novo Lunar para 2022, uma data celebrada na China, na Ásia Oriental e por comunidades da região espalhadas pelo mundo. Cada ano é associado a um dos 12 animais do horóscopo chinês e, em 2022, o ano que começa é o Ano do Tigre de Água.

Com design suave como as ondas do mar, formas orgânicas conectada com os elementos da natureza e trazendo o estilo de vida mediterrâneo para dentro dos banheiros, a Roca apresentou sua nova coleção Ona. Simples como a natureza, Ona, que significa onda em catalão, foi desenvolvida pela equipe do Roca Design Center, em Barcelona, com a colaboração dos estúdios internacionais Noa Design, Benedito Design e Interior Design Studio Cobalto.

O revestimento de parede Botanic, da Biancogres, foi inspirado nas formas orgânicas e tons da natureza. É um acabamento atemporal e minimalista, composto por traços delicados e tons terrosos e pasteis. Disponível no formato 45 x 90 cm, em acabamento acetinado.