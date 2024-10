Dicas essenciais de como decorar sua casa na primavera

Com a chegada da primavera, a natureza se renova e traz a oportunidade perfeita para transformar os ambientes da casa. A estação das flores pede por mudanças que transmitam frescor, leveza e vitalidade na decoração, integrando a natureza aos espaços de maneira harmônica.

Para ajudar nessa transformação, conversamos com o arquiteto Rodra, e com Marcio Leme, designer de interiores e designer floral da MilPlantas, que compartilharam suas melhores dicas para preparar a casa para a nova estação.

Tendências de decoração para a primavera

A primavera é uma estação que permite ousar nas escolhas de decoração. “Misturar cores e estampas é muito bem-vindo, mas com a atual necessidade da casa ser um lugar de paz, essas misturas estão seguindo para os tons pastel”, explica Rodra. Ou seja, é possível trazer vivacidade aos espaços sem abrir mão da serenidade, uma demanda que reflete o momento de mudanças no mundo.

Para decorar com flores, Marcio Leme recomenda espécies que brilham na estação. “A anêmona, a wax flower, protéas high gold, bouvardias e lavanda deep rose são algumas das espécies que trazem frescor e elegância para os ambientes”, destaca o designer.

Cores para a estação

As cores têm um papel fundamental na preparação da casa para a primavera. “Tons como amarelo-manteiga, rosa e azul acinzentados, marrom e verde-pistache são ideais para trazer o frescor da estação para os ambientes”, sugere Rodra.

Já Marcio Leme aposta na intensidade do amarelo e do laranja. “Essas cores aquecem e transformam os ambientes, trazendo uma passagem marcada do inverno para a primavera”, explica.

Elementos naturais e plantas

Incorporar a natureza nos ambientes internos é uma das principais características da primavera. “Cachepôs, elementos de madeira e tapetes de sisal são combinações perfeitas com as plantas e flores da estação”, diz Rodra.

Sobre a distribuição e escolha de espécies, Marcio sugere fazer um reconhecimento do ambiente e de sua rotina. “Plantas em vasos pendentes combinadas com vasos de apoio ajudam a criar harmonia. É importante também considerar o tempo disponível para cuidar das espécies escolhidas.”

Tecidos e texturas para a primavera

As texturas também merecem atenção especial. Rodra recomenda misturar estampas florais, listras e xadrez, sempre em tons suaves, para dar leveza aos espaços. Já o designer floral adiciona ao leque de opções os tons luminosos.

Varandas e áreas externas

Transformar as varandas e áreas externas para a primavera pode ser uma tarefa prazerosa e revigorante. “Adicionar plantas e cachepôs com estampas ou texturas naturais é uma ótima maneira de renovar esses espaços de forma rápida e sem muito esforço”, diz Rodra. Marcio Leme, por sua vez, destaca a importância da presença das flores coloridas! “Mandevilla, primaveras, azaleias e crótons são ótimas escolhas”, aponta.

Truques rápidos e acessíveis

Para quem quer mudanças rápidas e econômicas, Rodra sugere uma solução simples: “Trocar capas de almofadas por versões com mix de estampas e adicionar uma manta colorida já transforma completamente o ambiente”. Marcio Leme concorda e completa: “Escolher vasos com toques de cor, trabalhar com diferentes tamanhos e incluir espécies pendentes são soluções rápidas e acessíveis para renovar a casa”.

Com essas dicas dos especialistas, preparar sua casa para a primavera será uma tarefa fácil, agradável e cheia de estilo. Aproveite a estação para trazer frescor e vida nova aos seus ambientes!

