Dia do Consumidor: promoções de itens para casa que vão bombar essa semana

O Dia do Consumidor tem data certa, 15 de março, mas o frenesi no mercado dura a semana todinha. As lojas estão cheias de promoções, com produtos remarcados que chegam a custar 80% menos.

Confira a seleção de lojas de decoração e utilidades para a casa que prepararam ações bacanas para essa semana:

A empresa oferece até 80% de desconto em vários produtos de todos os setores das lojas. As promoções duram até domingo (17).

Um exemplo da queda nos preços é este tapete de algodão natural (0,90 x 1,05 m): de R$ 749,90 está por R$ 149,90!

Até domingo (17), a marca oferece descontos nos endereços físicos de Campinas, Consolação, Lar Center e São Bernardo do Campo, além da loja online. São pendentes, lustres, arandelas e luminárias diversas com remarcações.

Esta arandela reclinável preta e cobre teve preço diminuído de R$ 646 para R$ 489,90.

A empresa oferece produtos com mais de 30% de desconto em diversos segmentos – um dos destaques são algumas opções de almofadas por menos de R$ 15! E há ainda opções em promoção na página da marca exclusiva de decoração da marca, a Inspire.

O espelho Adnet (50 cm de diâmetro) teve redução de 20% no valor: caiu 300,90 de R$ por R$ 240,72.

A tradicional loja de tapetes, tecidos e acessórios também remarcou os preços de vários produtos.

A almofada Greghi, de 40 x 40 cm, teve preço alterado de R$ 200 para R$ 70.

Até o dia 18, a marca oferece uma seleção de produtos com até 70% de desconto.

O sofá-cama de três lugares Pisa Marrom (2,01, 0,81 x 0,86 m) teve 54% de desconto: sai de R$ 2199,99 por R$ 1009,99.

A empresa oferecerá descontos durante o mês inteiro, com foco nos eletrodomésticos e eletrônicos.

O preço da TV Smart LED 55″UHD 4K, da Sonyc, caiu de R$ 3699 para R$ 3199.

Até 18 de março, a loja oferece itens com até 70% de desconto e parcelamento em até 10 vezes sem juros.

A cômoda Meridiano grafite teve valor remarcado de R$ 1259,99 por R$ 881,99.

Toda a loja virtual está com produtos com até 70% de desconto, até o dia 18 de março.

A cama de casal Bali Caramelo teve preço remarcado: de R$ 2413,95 por R$ 1931,16.

A empresa estende as promoções em uma ação de Mês do Consumidor com descontos em produtos de diversos setores.

O ar-condicionado Split Consul CBN12BBBNA tem 39% de redução: de R$ 2639,80 por R$ 1599.

A loja online da marca está com diversos itens em promoção.

O destaque é o jogo de panelas Piacenza de alumínio com acabamento vermelho: de R$ 750,37 por R$ 499

A loja online oferece itens com até 80% de desconto durante a semana toda.

O colchão Queen Zipflex teve remarcação de R$ 2499,90 por R$ 1599,90

Até dia 30 de março, a loja oferece descontos progressivos: na compra de 1 produto, você ganha desconto de 10%; na compra de 2 produtos, 20%; na compra de 3, 30%; e na compra de 4, 40%.

De 11 a 15 de março, a empresa oferece até 75% de desconto em diversos produtos – e no dia 15, libera um cupom que poderá ser usado até 17 de março em uma lista exclusiva de produtos.

O aspirador robô sem fio PAS01C, da Philco, sai de R$ 779,90 por R$ 509,90

Preços pesquisados em março de 2019, sujeitos a alterações.