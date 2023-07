Decoração de quarto de gêmeos: 3 dicas de ouro para descomplicar a missão

Projetar um quarto infantil é um grande desafio. Mas quando os pequenos são gêmeos, a missão é duplamente mais complexa – e mais charmosa também, convenhamos. Criar um ambiente que agrade aos dois é um exercício de individualidade e organização dos espaços, que deve ser realizado com um olhar atento e criativo para aproveitar cada centímetro do cômodo.

“Afinal, cada criança deve ter seus próprios pertences, roupas, brinquedos e materiais escolares em lugares estabelecidos”, alerta a arquiteta Beatriz Quinelato. “Nesse quesito é conveniente usar caixas ou cestas para armazenamento, que podem ser identificadas com etiquetas ou desenhos para que cada criança saiba onde estão seus próprios pertences”, completa a arquiteta Hana Lerner.

A CLAUDIA conversou com as duas profissionais e listou abaixo três dicas de ouro que descomplicam a decoração do quarto de gêmeos. Junte sua duplinha e crie um espaço que estimule a imaginação, a criatividade e o desenvolvimento infantil.

Aposte nas cores: É interessante escolher uma paleta de cores que combine com ambos, mas que também permita que cada um tenha um elemento de destaque, como as roupas de cama, almofadas ou cortinas. “Acredito que as cores são grandes aliadas, pois permitem utilizar diferentes tons e elementos decorativos para refletir a personalidade e os gostos de cada um. Além disso, esse cuidado permite que cada um tenha seu próprio cantinho e se sinta único e especial”, explica Hana Lerner. Solte a criatividade com a marcenaria: Pensar em um layout que otimize o espaço disponível e adequado para acomodar todas as necessidades, incluindo áreas de dormir, armários, área de estudo e espaço para brincar é sempre um desafio. “Mas a marcenaria é a nossa maior aliada para esses casos, desenhamos cada detalhe para que todo o espaço seja aproveitado”, revela Beatriz Quinelato. Envolva as crianças no desenvolvimento do projeto: “É interessante incentivar a personalização do espaço pelos próprios gêmeos, permitindo que eles escolham os itens decorativos que desejam no quarto, como quadros, adesivos de parede ou pôsteres”, aponta Hana. A atitude ajuda a reforçar a individualidade de cada um e promove a sensação de pertencimento ao espaço. “ O mais importante, sem dúvidas, é ouvir o gosto e desejo de cada um”, finaliza Beatriz Quinelato.

Todos prontos para criar um quarto de gêmeos que acolha as individualidades de cada criança?