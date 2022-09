Design Week de São Paulo: confira os lançamentos mais bacanas da DW!

Entre os dias 4 e 11 de setembro aconteceu a 11ª edição da Semana de Design de São Paulo, a DW!. Durante o evento, que se espalhou por várias regiões da cidade, os visitantes puderam conferir instalações artísticas, palestras, visitas guiadas e outros programas. Tudo pensado pelos profissionais para a valorização da arquitetura e do design brasileiros.

Além disso, muitas marcas do segmento aproveitaram a agitação que a DW! traz e programaram o lançamento de novas coleções para essa semana. Separamos aqui o que encontramos de mais bacana e que já está ou estará em breve nas lojas. Confira!

By Kamy – coleção DivergenteZ

Cores vibrantes e desenhos instigantes compõem a Coleção DivergenteZ, lançada pela By Kamy durante a DW!. A marca de tapetes desafiou estudantes de design a desenharem peças incentivando-os a se expressarem sem amarras. O resultado é uma nova geração de tapetes que mescla a tradicional arte têxtil a um design divertido e colorido, baseado na arte do grafite, games e quadrinhos.

A maior parte destes tapetes será fabricado com fibras de Econyl®. É um tipo de nylon sustentável, feito a partir da coleta de redes de pesca, retalhos de tecido, tapetes antigos e outros materiais residuais que, após um processo de triagem, regeneração e purificação, extrai-se uma fibra que pode ser reaproveitada em novos produtos, além de se tornar reciclável indefinidamente.

Lider – coleção Vibra

A Lider Interiores apresentou sua nova coleção Vibra, inspirada na multiplicidade e diversidade das casas brasileiras. Ao todo, são 13 peças feitas para todos os ambientes, incluindo cômoda, cristaleira, minibar, espelho, aparador, penteadeira, entre outras.

O projeto nasceu com objetivo de celebrar a miscigenação de raízes e culturas que o Brasil tem e os produtos foram inspirados nas diferentes maneiras de viver a casa essencialmente brasileira. Cada design é totalmente único e foi desenvolvido por designers com repertórios distintos, que usaram diferentes pontos de vista para imprimir hábitos e costumes nas peças.

Suvinil Revela 23+ e cor do ano

Outra empresa que escolheu a DW! para apresentar seu lançamento mais importante foi a Suvinil. A marca de tintas decorativas revelou a cor do ano para 2023, chamada de Calcita Alaranjada. O tom escolhido é inspirado no mineral homônimo e trata-se de um laranja terroso que traz a energia da inovação e traz conforto.

Essa definição de cor do ano é resultado do estudo de tendências anual da marca, o Suvinil Revela 23+. Batizada de O Poder das Cores, a pesquisa traz 26 cores, divididas em 5 paletas, que traduzem os principais aspectos comportamentais da nossa sociedade, as tendências nacionais e globais, e convida a uma reflexão sobre como as cores influenciam o dia a dia das pessoas

Saccaro – Linha Mudra

A Saccaro lançou durante a DW! a coleção Quattro, inspirada nos elementos da natureza, com peças de design autoral que valorizam as formas orgânicas. A nova coleção é composta por mobiliários indoor e outdoor, assinadas pelos designers do Studio Saccaro e também por parceiros da marca, como o designer Vinicius Siega e Alain Blatché.

Destaque, a Linha Mudra, assinada pela equipe do Studio Saccaro, faz uma referência à busca constante de equilíbrio e harmonia. Composta por armário, bar e buffet, as peças da Mudra tem aplicações circulares que representam os ciclos de vida e trazem ao produto uma aura mística e delicada, com uma diversidade de acabamentos, cores e texturas, que permitem criar uma atmosfera elegante. Sua base é formada por hastes iguais, porém posicionadas de formas opostas.

“Mudras são as posições das mãos na meditação e yoga, que auxiliam na canalização de energias, beneficiam a saúde e proporcionam cura. Por isso, criamos uma linha que, através de suas composições, visam a harmonização dos ambientes, possibilitando conexões com os espaços e com a energia do seu habitat”, explica Luciane De Carli, gerente de produto do Studio Saccaro.

EcoSimple e Juliana Pippi – coleção Alinhavo

A arquiteta Juliana Pippi assina a nova coleção de tecidos para vestir a casa da marca sustentável EcoSimple. A ideia é usá-los desde o revestimento do mobiliário até a mesa posta. Batizada de Alinhavo, a collab surgiu da paixão de Juliana pelo feito à mão e de suas memórias da infância, quando via sua mãe e tias bordando toalhas de mesa e panos de prato. A profissional também trouxe sua pesquisa sobre a cultura oriental, destacando o milenar bordado japonês Sashiko como inspiração.

A combinação de oito cores de fios de algodão reciclado, algodão orgânico e linho formam 18 padronagens de cores, listras e desenhos exclusivos de jacquard. As cores escolhidas dos fios são: cru, algodão natural orgânico, rosa claro, azul claro, azul royal, verde limão, verde bandeira e roxo.

Geo Luz & Cerâmica + Maurício Arruda – coleção Litoral

A Geo Luz & Cerâmica em parceria com o arquiteto Mauricio Arruda apresentou a coleção Litoral. O lançamento traz cinco abajures de cerâmica, inspirados nas praias que fizeram sucesso na década de 80, são elas: Paraty, Guarujá, Guaratuba, Santos e Búzios. Os produtos estarão disponíveis em três tamanhos diferentes e em quatro opções de cores: café, terracota, crú e cappuccino.

O conceito da linha nasceu de uma demanda por peças que o designer procurava para os seus projetos e não encontrava no mercado. “Sempre buscava opções de luminárias com um DNA mais vintage, a base de cerâmica e cúpula de tecido, algo que remetesse à década de 80. Pesquisei bastante e achei diversos projetos de casa na praia. Foi aí que essa parceria evoluiu e nasceu a ideia da coleção Litoral”, conta o arquiteto e designer.

DonaFlor – Jardim DonaFlor 2022

A marca de móveis e acessórios para áreas externas DonaFlor trouxe seu Jardim DonaFlor 2022 para apresentar os lançamentos da nova coleção. Com inspiração na delicadeza estética do estilo oriental junto à bossa brasileira, a nova campanha da marca foi conceituada pela arquiteta Juliana Pippi.

Um dos destaques da coleção é o Gazebo Shoji, com design assinado por Juliana. É a primeira peça arquitetônica idealizada como produto para a marca. A estrutura teve inspiração nos tradicionais shōji, painéis ou portas de correr vazados e preenchidos com papel translúcido, permitindo a entrada suave de luz. Ideal para protagonizar jardins, varandas e áreas de piscinas, o gazebo apresenta uma estrutura de madeira vazada que filtra a luz solar, garantindo o sombreamento.

TomaziCabral – Mãos Soma

A dupla de designers Nicole Tomazi e Sergio Cabral, do TomaziCabral, assinam a coleção Metades Inteiras, com vasos feitos de vidro soprado e que podem ser usados dos dois lados. A série faz parte do coletivo Mãos Soma, que reúne designers brasileiros independentes e que valorizam o feito à mão.

Donatelli + Toia Lemman

A marca de tecidos Donatelli lançou a coleção Funny Bugs, assinada por Toia Lemann, diretora criativa, artista e designer à frente da marca de moda carioca Anna Vic. Em uma edição têxtil que celebra a exuberância da natureza e as inúmeras formas de vida, a coleção retrata o universo lúdico e particular dos insetos. De forma artística e contemporânea, Toia Lemann resgata a simbologia destes organismos, fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas naturais.



Como resultado do processo criativo da artista, que inclui desenho, pintura e colagem feitos à mão, as estampas autorais realçam a diversidade e as cores vibrantes, em composições flutuantes com besouros, mariposas e outros figurativos. Gráfica e colorida, a coleção apresenta cinco estampas: Origami Bugs, Geometric Bugs, Colour Bugs, Funny Bugs e Tag Bugs. De algodão puro, se coordenam aos listrados e lisos da cartela de tecidos clássicos da marca.