Minimalismo e tons pastel: conheça o design Kawaii, do Japão!

A maneira mais simples de traduzir a palavra japonesa Kawaii é através do adjetivo “fofo” ou “adorável”. O termo, que começou a ser usado no Japão no fim do século XIX, é um conceito que reflete a cultura moderna do país ao estar presente não só na moda, publicidade, gastronomia, mas também no design de interiores, por se enquadrar nas tendências e apresentar uma estética delicada e divertida.

Kawaii é o design de interiores colorido e delicado

Kawaii aposta em um minimalismo com linhas suaves e tons pastel, feito de móveis que se afastam de formas quadradas, rígidas e severas e se suavizam em linhas curvas e limpas.

Uma mistura de geometrias lúdicas e esculturais, mas sempre suaves. Padrões sinuosos e suavizados em atmosferas tridimensionais que são mínimas, porém não frias e distantes.

Kawaii é também um refúgio da realidade e um aliado na criação de espaços acolhedores para o convívio, como na sala de jantar acima, projetada pelo 2LG Studio.

Sem excessos, a paleta desta estética é, sem dúvida, a dos tons suaves, que refletem a essência inofensiva e adorável do estilo.

As cores deste apartamento em Tóquio projetado pelo designer Adam Nathaniel Furman refletem a “doçura” da estética kawaii.

Rosa pálido, verde menta, azul bebê, lilás e amarelo limão: cores doces para espaços que parecem os cenário dos filmes de Wes Anderson.

No Budapest Cafe (acima) é impossível não lembrar do cineasta! O estúdio australiano Biasol apostou em geometrias e materiais equilibrados para um jogo de contrastes. O espaço é mínimo, mas acolhedor graças aos assentos acolchoados e ao verde quase imperceptível que recobre as paredes.