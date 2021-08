Um lounge integrado com plantas, luz natural e tons claros

Liberdade, translucidez, movimento e originalidade foi o que inspirou a Casa dos Pássaros assinado pelo escritório Tufi Mousse Arquitetura para a CASACOR Santa Catarina 2021.

As linhas, movimentos e fluidez nas formas possibilitaram demonstrar que através da arquitetura planejada pela Tufi Mousse é possível materializar este estado em forma de espaço, ambiente e casa.

As paredes com ripas profundas estruturadas geram apoio às memórias da casa e trazem a sensação do infinito ao olhar de um pássaro que busca o horizonte.

“Nosso projeto apresenta um espaço de convívio para a família, os amigos e para os novos amigos”, explica o arquiteto. “Entendemos como original aquilo que basta para nos sentirmos bem e sermos felizes.”

Serviço: CASACOR Santa Catarina CASACOR SC 2021 | Florianópolis

Período: de 18 de julho a 29 de agosto

Horário: de terça a sábado das 13h às 22h*; domingos e feriados, das 13h às 19h

*venda de ingressos até às 20h.

Local: Espaço +UM – Rodovia José Carlos Daux – SC 401- 6883 e 6977

Telefone: (48) 99938-3894

Ingressos e agendamento de visitas: https://casacorsantacatarina.byinti.com

De terça a sexta-feira:

Ingresso inteiro: R$ 65,00

Meia entrada: R$ 32,50

Fim de semana:

Ingresso inteiro: R$ 70,00

Meia entrada: R$ 35,00