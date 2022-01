Decoração de suíte valoriza o artesanato e o design com décor minimalista

Os arquitetos Gustavo Augusto, Lais Sampaio e Rene Parente escolheram elementos da arquitetura vernacular que exprimem memórias afetivas e gatilhos emocionais estimulados pelos detalhes da Suíte da Liz para a CASACOR Ceará 2021.

Alguns elementos fortalecem o conceito de casa original, resgatando elementos da nossa história, como o fulget aplicado na parede e no teto, a textura amadeirada no piso, os tecidos leves e rústicos e o painel ripado simulando os desenhos de uma renda.

Tanto esses, como outros detalhes, relacionam-se à arquitetura de lugares praianos, onde os ambientes são leves e aconchegantes.

Destaque para a leveza do espaço, que faz jus ao estilo minimalista.

A Suíte da Liz é o ambiente ideal de uma persona que busca um espaço de tranquilidade e relaxamento dentro do seu cotidiano, valorizando o artesanato local e o design na decoração.

A expressividade é marcada nas obras de arte que possuem sutileza e força em seus traços, mostrando o quão forte e delicada é a presença feminina no projeto.

Outro detalhe marcante do espaço é o direcionamento do visitante a diferentes cenas com um jogo único de iluminação, transmitindo sensações, fazendo com que a visita ao ambiente fique enraizado na memória.