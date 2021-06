Um apartamento de decoração moderna e com ares de refúgio pra se inspirar

Fiel à essência

Todos os cantinhos deste apartamento, localizado em Florianópolis, têm um pouco da catarinense Isabelle. O endereço foi pensado para que ela, recém-casada, estreasse, junto com o parceiro, essa nova fase da vida. Apaixonada por design e decoração, a administradora fez questão de participar de todas as etapas da transformação, executada pelo designer de interiores Guilherme Garcia. Juntos, eles criaram um lar fiel à personalidade do casal e cheio de significados.

Santuário pessoal

O apartamento de 415m² parecia ter metragem excessiva para a administradora Isabelle Colla viver com sua pequena família – o marido, Alexandre, e a cachorrinha, Stella. Ela já havia morado ali grande parte de sua vida com os pais, mas, recém-casada, acreditava que um lugar menor seria mais aconchegante.

“No final, eu e o Ale percebemos que seria ideal para construir uma família e morar a vida toda. Decidimos fazer uma transformação total para que ficasse do nosso jeito”, explica a administradora de 27 anos. Depois da reforma estrutural, o casal preferiu se mudar e entender no dia a dia as necessidades antes de partir para a decoração.

“O processo de criação se dá muito pela experiência, os moradores vivenciam e vamos alterando”, conta o designer de interiores Guilherme Garcia, do @studioguilhermegarcia, responsável pelo projeto. “Começamos no fim de 2019, aí veio a pandemia e a casa ganhou novos usos. A sala virou um pouco academia, onde ela faz yoga. Mudamos o layout e fizemos adaptações”, acrescenta o profissional.

“Dei muito pitaco, acho que fui a cliente que mais se envolveu. Em tudo na minha vida, gosto de um contraste high-low, por isso trouxe peças de garimpo. Elas deixam o resultado com mais personalidade do que se tivéssemos nos limitado apenas aos itens assinados”, fala a moradora. O foco do projeto foi a sala multifuncional, que, passada a pandemia, receberá de forma confortável amigos e familiares, mas que também é um local para o casal relaxar no dia a dia. “O ‘pufão’ é meu xodó”, diz Isabelle, referindo-se à Chaise Holidays, produzida de forma personalizada.

Os tons terrosos, os prediletos da administradora, foram inseridos para aquecer o ambiente de paleta neutra – o desafio foi manter a harmonia com alguns móveis que o casal já possuía, como as cadeiras da sala de jantar. “O espaço é muito grande, então precisávamos de algumas cores para preencher o visual. Pensamos no apartamento como se fosse uma grande tela, um quadro, e encontramos equilíbrio sem enchê-lo muito”, pontua Guilherme.

Continua após a publicidade

Quando se deparou com o projeto pronto, Isabelle afirma que se sentiu como se estivesse em um santuário. “É o meu lugar de paz, onde me sinto segura. Conta nossa história, minha e do meu marido. Enxergo no nosso apartamento o storytelling de duas personalidades fortes e que são complementares.”