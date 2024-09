De safari a vintage: tendências para quartos de bebê bonitos e funcionais

As tendências de decoração para quartos de bebê costumam focar em funcionalidade e longevidade, de forma que possa acompanhar o crescimento da criança em seus primeiros anos de vida.

Segundo o arquiteto Rodrigo Cunha, do escritório Rodra Arquitetura, os tons neutros são base das principais tendências atuais, combinados com mobiliário que evolui com o bebê.

Já a escolha de um estilo atemporal pode ser facilitada pelo olhar do arquiteto ou designer, que, por meio de conversas alinhadas com os pais, consegue captar as referências e definir um tema harmonioso e duradouro.

“Cada projeto costuma ser personalizado dentro do que cada mamãe e papai esperam e desejam para o ambiente do seu bebê”, complementa a arquiteta Si Saccab.

Entre as tendências observadas por ela estão design minimalista, temas naturais e a sustentabilidade. “Tons como cinza, bege e branco são sempre bem-vindos e remetem a algo tranquilo e suave, com toques de cores mais vibrantes em detalhes”, explica.

Ela também menciona estilos vintage e retrô para quem prefere um toque nostálgico, sempre caprichando no mix de texturas e elementos geométricos.

Itens essenciais para um quarto de bebê bonito e funcional

Para criar um quarto de bebê funcional, Rodrigo lista elementos fundamentais, são eles:

Berço

Cômoda/trocador

Cadeira de amamentação

Cama de apoio para pais ou enfermeiras

Armário

Tapetes e cortinas de materiais antialérgicos e bactericidas

“O tamanho do quarto influencia muito na disposição dos itens”, observa o arquiteto, ressaltando a necessidade de otimizar o espaço em quartos menores.

Ele sugere manter os móveis próximos para facilitar a logística diária, como o fácil acesso entre berço, trocador e cadeira de amamentação. Si Saccab recomenda móveis multifuncionais, prateleiras de parede e cores claras para dar sensação de amplitude.

Para manter a organização, armários e cômodas com portas e organizadores internos são fundamentais, prevenindo o acesso fácil às crianças durante a fase de descobertas.

“Escolher móveis de confiança com selos de aprovação é crucial para garantir a segurança”, aconselha Rodrigo, que também recomenda o uso de materiais térmicos e antiderrapantes para maior segurança e facilidade de manutenção. Si Saccab reforça a importância de evitar cantos afiados e materiais tóxicos, optando por bordas arredondadas e tecidos antichamas.

Para um toque pessoal, a arquiteta sugere a inclusão de murais de parede pintados à mão, fotos de família dispostas artisticamente, artesanato e elementos divertidos e irreverentes.

“Ter um elemento ou móvel divertido torna o ambiente único e confortável para todos”, finaliza a profissional, destacando a importância de incorporar elementos do cotidiano dos pais no design do quarto do bebê.

