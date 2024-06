Cozinhas azuis: 14 inspirações para você se jogar na cor

Democrático, profundo e relaxante! O azul vem se mostrando a atual tendência em cores e está sendo mais procurada no ramo da decoração e da arquitetura, dando um toque a mais aos ambientes — da profundidade até a leveza, dependendo da tonalidade escolhida. A cor ganhou, por exemplo, destaque no ambiente assinado por Marcelo Salum na CasaCor 2024, no qual a parede da cozinha recebeu uma junção de um azul marinho profundo com um rosa bebê. Para embarcar na tendência, selecionamos 14 inspirações de cozinhas azuis que vão te fazer se apaixonar.

Por que apostar no azul para a cozinha?

“O azul é uma cor que traz tranquilidade e também uma memória afetiva. Neste sentido, tem muito a ver com o que as pessoas buscam hoje em dia em uma cozinha: as pessoas não querem mais um lugar frio de trabalho, aquele ambiente em que você vai fazer uma obrigação. As pessoas querem curtir o momento de cozinhar ou, pelo menos, se sentirem acolhidas naquele local”, pontua a arquiteta Cristiane Schiavoni.

Já as arquitetas Débora Pinheiro e Renata Nascimento, do Red Square, acrescentam que é uma cor interessante para empregar em ambientes de permanência mais longa: “Hoje há uma gama grande de acabamentos para a marcenaria, não somente laca. A escolha do tom de azul combinado às demais escolhas de acabamentos para a composição do ambiente, podem tornar uma cozinha elegante e agradável”.

Ademais, a cor é uma das mais simples de combinar. É possível, por exemplo, utilizar cores neutras – como um revestimento branco – ou utilizar madeira que, em junção ao azul, deixa o espaço mais relaxante e aconchegante.

“Se você quiser um toque de cor, como um backsplash com um ladrilho hidráulico colorido, você pode combinar com o verde e o vermelho”, coloca Cristiane. O azul ainda é bem recebido para combinar com tons alaranjados e terracota.

Cozinhas azuis impactantes

1) No espaço assinado pelo arquiteto Marcelo Salum, na CasaCor 2024, os visitantes foram recebidos com uma pitada certeira de azul marinho. A tonalidade foi implementada nos painéis ao fundo do espaço e nas prateleiras na parede, à frente do lavabo e das bancadas, trazendo maior profundidade ao cômodo.

Para dar maior leveza ao espaço, em oposição ao azul, o arquiteto optou por trazer uma marcenaria rosa bebê, que traz luz e se funde à sobriedade da cor na parede — ótima solução para quem deseja incorporar a cor na cozinha, mas teme deixar o espaço apagado e opaco.

2) Nesta cozinha assinada pela AB Palacios Arquitetura, no Ipiranga, o cômodo passou por uma intervenção com novos revestimentos. Para isso, a marcenaria seguiu um desenho com linhas retas misturando acabamentos frios — neste caso, o granito São Gabriel — nas bancadas de apoio e de preparo do churrasco, e quente — começar o MDF Carvalho e Lacca fosca Azul petróleo — nos armários superiores e na mesa que sai da bancada.

Já a cozinha interna, em estilo provençal, segue com o acabamento de MDF Azul Petróleo em contraste com os revestimentos de piso e parede em porcelanato carrara, dando maior elegância ao ambiente.

3) No “Estúdio Laços da Arte”, projetado pela arquiteta Luciana Viganó, o azul foi um complemento para trazer elegância ao cômodo, se fundindo ao efeito industrial da bancada elaborada com a técnica de efeito rocha.

O azul ainda dá destaque ao cooktop em conjunto com a coifa encapsulada por uma estrutura de serralheria, vidro jateado e de tela tensionada que recobre a iluminação no espaço de apoio.

4) Neste espaço assinado pela arquiteta Ana Cano, o uso do azul marinho é feito para dar um toque de cor ao espaço com estética minimalista e clean. Para isso, a profissional incorporou o tom na parede atrás do fogão, com azulejos decorados em 3D em azul, que contrastam com a marcenaria de madeira clara e branca.

5) Nesta cozinha “mini” o azul é a personagem principal! A arquiteta Fernanda Medeiros optou pelo uso da cor em azulejos planos, que combinam com o armário com portas de vidro em azul. Para contratar, a profissional acrescentou uma mesa circular de madeira em tons claros, com cadeiras industriais na mesma cor de azul, que harmonizam com o piso branco.

6) Na cozinha assinada pelas arquitetas Débora Pinheiro e Renata Nascimento, o uso do azul marinho na marcenaria se complementa com a utilização de peças de madeira, como na mesa e no teto, que sustenta a coifa metalizada. A cor é usada como backsplash na parede, mas também foi incorporada ao cooktop, dando profundidade aos espaços em que colocaram os fornos e a geladeira, assim fornecendo aos usuários uma sensação de amplitude.

7) No espaço projetado pelo Studio 92 Arquitetura, a cozinha integrada tem tons escuros e marcantes que traçam a personalidade e elegância de seus moradores. Ademais, no piso, o escritório também implementou um ladrilho em tonalidade azuis e brancas, que se funde à marcenaria e criam um espaço completo e sóbrio.

Cozinhas em azul cobalto

1) Na “Cozinha Torno”, assinada pelo arquiteto Bruno Reis e a design de interiores Helena Kallas para a CasaCor 2024, o azul cobalto é utilizado para trazer luz ao espaço através de revestimentos cerâmicos artesanais que compõem o tampo da mesa — elemento central do espaço — e a bancada da cozinha.

O espaço ainda recebe mais pitadas da cor no encosto das cadeiras “Tião”, de Sérgio Rodrigues, garimpadas na Galeria Téo — restauradas, e as peças têm novo estofado com trabalho realizado pela Bela Ideia, em tecido azul. Para trazer maior iluminação à cozinha, o arquiteto optou por utilizar o tom à frente de uma janela, em complemento aos painéis extensos de madeira e o piso de porcelanato cinza.

2) Na cozinha assinada pela arquiteta Andrea Teixeira, a marcenaria conta com uma tonalidade escura, mas ainda iluminada, de azul, que se mistura à base neutra e funciona como ponto de destaque. A cor combina com a bancada de quartzo e o backsplash em quartzo, que dá ao espaço um toque provençal.

Cozinhas em tons de azul claro

1) Na cozinha assinada pela arquiteta Ana Cano, o ambiente é iluminado através do uso certeiro do azul claro — mas, ainda numa tonalidade com certa profundidade — na marcenaria. Além disso, a adquira ainda realiza um uso discreto do azul marinho nos armários com portas de vidro.

As tonalidades são contrastadas com o piso cinza queimado, que atribui ao espaço uma sensação industrial leve, além do conjunto de mesa de mármore com cadeiras de madeira, que trazem luz ao cômodo.

2) No projeto da arquiteta Cristiane Schiavoni, o azul claro eleva o restante do espaço, cuja cor predominante é o branco, ao dar um ponto de enfoque e profundidade. Para isso, a profissional optou por utilizar o tom na marcenaria dos cantos da parede, em oposição à marcenaria e ladrilhos brancos à sua frente. Por ser mais clara, a cor atribui ao ambiente um ponto de iluminação e de distração, enquanto se mantém elegante e, inclusive, divertida para os moradores.

3) Neste espaço, projetado pela arquiteta Rafaela Caminhola do escritório Samba Estúdio, foi feita uma junção de azul claro com azul marinho para equilibrar as características contemporâneas do ambiente, que se integra à área social. Ademais, com o uso de tons neutros, brancos e beges, a combinação de tons de azul confere uma energia descontraída e minimalista.

4) Na cozinha projetada por Mari Milani, o azul claro traz luz e calma ao espaço através da marcenaria, que recebe amplos puxadores dourados que conferem elegância à cor. O uso da cor é contrastado com a bancada ampla em branco e adereços dourados através do cômodo, além do painel ripado à frente, trazendo uma cozinha na estética romântica.

5) No espaço assinado pela arquiteta Júlia Guadix, o azul da marcenaria faz contraste com a bancada de granito cinza absoluto, em formato de U, trazendo leveza e elegância ao espaço.