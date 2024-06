CASACOR 2024: 7 ambientes de destaque na amostra

A 37ª edição da CASACOR São Paulo, que acontece até 28 de julho no Conjunto Nacional, está entre os tópicos mais comentados pelos apaixonados por arquitetura e decoração de interiores. Este ano, a mostra ocupa um espaço de 9000 m² de área construída e segue o tema “De presente, o agora”, que propõe uma reflexão sobre os impactos das decisões cotidianas em futuras gerações.

A exposição conta com um circuito de cinco áreas, expondo um total de 75 projetos – e, pela primeira vez, um dos ambientes foi erguido em uma comunidade da cidade. Entre tantas inspirações, a CLAUDIA selecionou 7 ambientes de destaque na CASACOR. Veja a seguir:

7 ambientes que se destacam na CASACOR 2024

1) Nosso Próprio Tempo, por Cacau Ribeiro

As cores e a identidade são destaque no projeto assinado pelo arquiteto Cacau Ribeiro, à frente do Cacau Ribeiro Interiores, e convida os visitantes a apreciarem as memórias e o presente.

Nesta edição, o arquiteto trabalhou com um espaço loft, de 120m², idealizado para um casal maduro, que valoriza o conforto e a companhia de bons amigos, abrangendo uma variedade de espaços como living, varanda, cozinha, dormitório, closet e banheiro.

O destaque do projeto está na utilização de cores vibrantes diante de uma estética elegante e rústica, se apropriando de móveis em tons de amarelo, rosa e verde, mas ainda mostrando expertise com a incorporação de elementos de madeira.

A cozinha, por exemplo, segue a tendência de decoração escandinava, com móveis planejados verdes que se fundem às prateleiras de madeira clara.

2) Casa Ñe’é LG, por Nildo José

Em parceria com a LG, o arquiteto Nildo José propõe aos visitantes um mergulho nas raízes e na identidade brasileira, escolhendo a palavra indígena guarani “Ñe’é”, que significa alma, para dar nome ao ambiente.

O espaço segue uma estética moderna em fusão com o boho, com a proposta de casa tecnológica, e captura a essência do Brasil com uso de madeiras orgânicas e paleta leve.

O projeto surpreende com um painel texturizado de MDF usinado, que lembra os caules dos bambus e cria no espaço a sensação de estarmos seguindo um caminho orgânico dentro da natureza. Este ainda é complementado por um painel de madeira escuro na área do living, que se estende até o teto de maneira singular.

Para José, o piso de cerâmica artesanal traz significado ao ambiente ao referenciar os trançados das cestarias brasileiras.

3) Acalanto e Encontros, por Bruno Moraes

O “Acalanto e Encontros”, de Bruno Moraes, é um mergulho pela alma do Brasil, realizando intersecções entre história, cultura e design – e, assim, mistura o passado, o presente e o futuro no living de 59 m².

O teto atrai os olhares dos visitantes a partir da estrutura irregular em 3D verde, que foi envelopada com gesso para não comprometer a estrutura do Conjunto Nacional, e traz uma maior profundidade ao espaço.

Na decoração, a ilha de sofás irregulares em tons terrosos e formatos orgânicos traz aconchego. No coração do projeto, Moraes destaca a escolha do tapete inspirado pela música Tenonderã, do Guarani, produzido com retalhos de diferentes tecidos, texturas e cores. A criação da peça é do escritório BMA Studio, que empregou a Inteligência Artificial e ferramentas de software para transformar o som em formas geométricas visuais.

4) O Sertão É Dentro da Gente, por Aline Borges

Na CASACOR até os banheiros são ambientes de destaque! Em “O Sertão É Dentro da Gente”, a arquiteta Aline Borges realiza uma ode ao sertão brasileiro – inspirada no clássico O Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa – enquanto entrelaça a rusticidade com breves nuances de modernidade em um banheiro público com área destinada à amamentação. A profissional se utilizou da terra como elemento central do espaço para conferir um aspecto rudimentar.

Logo na entrada, os visitantes são surpreendidos por um painel de pedra texturizada, complementado com desenhos elegantes e minimalistas para remeter ao sertão brasileiro. À frente deste, os lavabos são colocados em cima de uma bancada de granito em tons terrosos, que se destaca entre as paredes de taipa e o piso de Travertino arenado. Na área de amamentação, a privacidade é priorizada com uma elegância sutil através de um móvel de linhas puras e uma paleta neutra que garantem conforto e serenidade.

5) Living com mitologia Yorubá, por David Bastos

Localizado entre o hall de entrada e a sala de jantar, o living projetado pelo arquiteto David Bastos pretende celebrar a ancestralidade humana, mesclando o estilo minimalista com elementos atuais e urbanos, pensando no legado que será deixado para futuras gerações. Composto por um lounge e um bar, um dos destaques vai para o teto, que deixa à mostra a laje nervurada original da construção, além de adicionar chapas flutuantes de latão polido, em formatos irregulares e ondulados, dando ao espaço uma sensação de industrialidade.

Porém, quem rouba as atenções no living é, na realidade, o painel multicolorido que mistura a arte com a ancestralidade, feito pela artista internacional Fefe Tavalera, em parceria com Miki Shimosakai, inspirada em cinco orixás da mitologia Yorubá: Oxum, Iansã, Iemanja, Obá e Oxumaré. Para não deixar o ambiente pesado, o painel é o grande elemento em cores vivas no living, enquanto o resto da decoração tem uma base neutra, em tons de cinza, areia e off white.

6) Njinga, por Kesley Santiago

Na CASACOR tem espaço até para se inspirar no quarto dos pequenos, e quem assume essa tarefa é a arquiteta Kesley Santiago, estreante na amostra. Para o quarto de bebê de 25 m², Kesley se inspirou nas suas raízes do povo Mbundu, um dos principais grupos étnicos de Angola, e na rainha de Ndongo e Matamba. Para isso, ela utilizou uma variedade de texturas e, também, elementos simbólicos à cultura da região.

No quarto, a arquiteta faz uma viagem pela sua ancestralidade através da madeira, do sisal, do ferro e da palha – todos elementos importantes para a história do povo Mbundu, que utilizavam para construção de casas e insígnias espirituais. As paredes nos levam de volta à infância por meio do papel de parede em cor creme, com desenhos e símbolos em vermelho, que se fundem ao mobiliário e decorações, feitas de palha e barro, sempre em cores terrosas.

7) Cozinha Torno, por Bruno Reis e Helena Kallas

O espaço da “Cozinha Torno”, foi projetado pelo arquiteto Bruno Reis e a decoradora de interiores Helena Kallas, que se inspiraram na sua vivência no Ateliê Cerâmica e Cia, onde modelavam barro através do torno. Tal técnica foi utilizada para a coleção de vasos e bases de luminária, assim como nos revestimentos cerâmicos artesanais que compõem o tampo da mesa, feitos a partir de tonalidades de azul e branco.

E a escolha de priorizar o uso do azul não é aleatória! Os profissionais utilizaram a cor das lembranças que eles e seus sócios têm de suas avós, buscando emular a ancestralidade no lar. O torno também está representado pela aposta nas linhas curvas, que surgem essencialmente em detalhes da marcenaria, como a que embala a coifa e as laterais do armário da ilha.