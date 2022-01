De azul dinâmico a lilás criativo, as cores tendência na decoração em 2022

A energia da Very Peri

Se depender da Pantone, a vida este ano será embalada de despreocupação e espírito criativo. Ao menos é o que a empresa de tendências quer transmitir com a Very Peri, eleita cor do ano. O tom consiste numa mistura entre o azul e o vermelho, resultando num lilás acinzentado que, segundo a marca, é “um símbolo do zeitgeist global e da transição pela qual todos estamos passando”.

Ela traz um grande contraste em relação aos tons do ano passado: Ultimate Gray e Illuminating. A dupla cinza e amarelo buscava representar os sentimentos de resiliência e esperança. Já para 2022, a ideia é proporcionar mais dinamismo, representando a fase de saída do período de reclusão.

“À medida que avançamos para um mundo de mudanças sem precedentes, a escolha da Very Peri traz uma nova perspectiva e visão da família de cor azul”, explica Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute. “Abrangendo as qualidades dos azuis, com um subtom vermelho-violeta, tem uma atitude alegre e positiva e uma presença que encoraja a criatividade e a expressão imaginativa”, completa.

Para chegar à seleção de cada ano, os especialistas da Pantone realizam intensas pesquisas em busca de novas influências – um trabalho que já é feito há 23 anos. Essa análise pode incluir entretenimento, arte, moda, design, destinos em alta e até a popularização do metaverso.

Por ser um tom intenso, o Very Peri tem o poder de transformar um ambiente, trazendo um sentimento de mais calmaria, mas também uma força criativa. É possível ainda inseri-lo nos detalhes, trazendo pinceladas vibrantes para um ambiente mais sóbrio.

Colorido e repleto de inserções decorativas que trazem personalidade, o projeto (acima) das arquitetas Debora Terra e Jessica Lucas Pereira, do @studio_92arquitetura, traz o azul para causar impacto logo no hall de entrada. Com apenas 37 metros quadrados, o apartamento comprova que cores fortes também podem ser inseridas em espaços pequenos, sem causar a sensação de excesso. O tom projeta as gravuras que compõem o espaço e traz o olhar para a estante planejada.

O frescor da Eclipse

“Como eu quero me sentir em 2022?” Foi esse o questionamento que norteou o estudo batizado de Sensações Cromáticas, realizado pela Suvinil. A pergunta seguida de uma grande pesquisa de tendências nacionais e globais culminou numa resposta em forma de cor: Eclipse.

O tom de verde fresco foi, segundo a marca de tintas, inspirado nas primeiras plantas que habitaram a Terra. A intenção é transmitir a sensação de recomeço dentro do lar e representar a chance de mudança após um período de reclusão e reflexões.

“Nosso estudo nos guia para um novo momento. Após uma transformação intensa, estamos prontos para outras possibilidades e queremos nos sentir livres – em nossas casas, em nossas mentes e em nossos dispositivos. A nossa cor do ano simboliza esse instante em que nos preparamos para viver novas experiências e traz a energia que precisamos para entrar numa aventura”, explica Sylvia Gracia, coordenadora de marketing, cor e conteúdo na Suvinil.

Vibrante e ácido, com um toque de aconchego, ele garante uma decoração mais ousada e de personalidade. Uma boa escolha é mesclar a Eclipse a cores terrosas e também investir em ambientes com plantas.

A neutralidade da Neblina Perene

A marca de tintas Sherwin-Williams apostou na suavidade para a escolha de sua cor de 2022, a Neblina Perene. A proposta? Ser um tom de fácil inclusão nos ambientes da casa.

“A natureza familiar e confortável dessa cor brilha como um pano de fundo reconfortante e refresca qualquer espaço”, afirma Patrícia Fecci, gerente de marketing para serviços de cor e design da empresa.

Com muita memória afetiva nos detalhes, este apartamento, projetado por Pati Cillo (@paticillo_arquitetura), é o refúgio de um jornalista apaixonado por cores. A escolha do cinza ressalta o cantinho cheio de histórias, decorado com louças do designer italiano Alessandro Mendini, trazidas de Milão, e um azulejo azul, herança de uma viagem a Lisboa.

“É possível criar profundidade e textura com uma mistura de tecidos de aparência natural e incrementar com uma fusão de metais – ouro, champanhe, latão ou preto”, aconselha. Sutil, o tom permite combinações que vão desde um mix com neutros orgânicos (bege, off-white, palha) até os luxuosos, como o bronze e o dourado.

A força da Creme de Papaia

Trazendo um pouco mais de dulçor à paleta do ano de 2022, a Eucatex aposta na Creme de Papaia. A cor, segundo a marca, é inspirada no pôr-do-sol e no anoitecer, que se apresenta em um tom vibrante de laranja.

Para chegar a esse resultado, o estudo conduzido por Patrícia Sant’Anna, fundadora e Chief Visionary Officer da consultoria de tendências Tendere, dividiu os brasileiros em quatro grupos de gosto, criando paletas específicas para cada um e analisando as mensagens que convergem com as necessidades da sociedade nesse futuro próximo.

Segundo a pesquisa, uma das características mais marcantes para 2022 é a incorporação massiva da Geração Z ao mercado consumidor brasileiro. “Entre as principais características deles está o apreço genuíno pela diversidade, inclusão e sustentabilidade, além de conciliar o gosto pela tecnologia com as conexões humanas e a natureza”, diz o levantamento. Para a marca, o tom é acolhedor, trazendo em sua base a energia do amarelo, a afetividade do vermelho e a calma dos leves traços de azul.

A serenidade da Melodia Suave

Poética, inclusive no nome, a Melodia Suave, da Coral, consiste num tom suave de azul que transmite delicadeza e também versatilidade, já que permite combinações diversas, das monocromáticas às supercoloridas.

“Depois de um tempo isolados, desejamos nos encontrar, seja na natureza ou em espaços abertos, com um novo jeito de perceber o mundo e recomeçar. Nossa cor do ano é clara e revigorante, tem tudo a ver com essa maneira de viver”, conta Heleen Van Gent, diretora de criação do Centro de Estética Global da AkzoNobel, grupo holandês detentor da marca.

A escolha do tom é feita a partir de uma ampla pesquisa e monitoramento de tendências globais em que um grupo de especialistas em design, arte, arquitetura e decoração compartilha impressões em relação a aspectos sociais, culturais e comportamentais da atualidade.

