Cooktop invisível? Entenda uma das maiores tendências das cozinhas para 2025

Em meio a busca por soluções decorativas que unam tecnologia, design e praticidade na cozinha, o cooktop invisível surge em 2025 como uma das tendências que mais promete revolucionar os projetos desse cômodo que, para muitos, é considerado o mais importante da casa.

Mas você sabe o que é exatamente esse novo modelo de fogão e como ele se diferencia das opções convencionais? Nós conversamos com a arquiteta Patrícia Penna para descobrir se vale a pena ou não investir nesse cooktop futurista. Veja:

O que é um cooktop invisível?

Segundo Patrícia, a principal diferença entre os cooktops tradicionais e os modelos invisíveis está na tecnologia de aquecimento das bocas e, claro, no design para lá de inovador do eletro.

Enquanto os cooktops a gás possuem chamas visíveis e os por indução aquecem através de campos magnéticos sob uma superfície de vidro, o cooktop invisível vai um passo além em sua funcionalidade de aquecer as panelas.

“Trata-se de um equipamento que libera completamente a bancada onde é instalado. Sua mecânica e tecnologia são ocultas sob a superfície, o que torna o eletrodoméstico ‘invisível’, proporcionando um ambiente mais clean e discreto”, comenta Patrícia, que comanda o escritório de arquitetura Patrícia Penna, no interior de São Paulo.

No entanto, apesar de democrático, o eletro necessita de equipamentos compatíveis para ser utilizado (assim como qualquer outro fogão sem chamas).

“Elétrico ou por indução, o cooktop invísvivel exige panelas específicas, o que pode ser uma desvantagem para quem valoriza a liberdade de escolha nesse item ao planejar a cozinha.”

Estiloso, porém com limitações

Embora, em teoria, o cooktop invisível possa ser instalado em qualquer cozinha, Patrícia ressalta que a instalação exige uma atenção especial ao material da bancada onde será fixado.

“Ele pode ser instalado em qualquer formato de cozinha, mas não em qualquer material. É majoritariamente instalado em lâminas sintetizadas (ultracompactadas), que garantem resistência e segurança durante o aquecimento”, diz a arquiteta.

Manutenção e limpeza descomplicada

No quesito praticidade e limpeza, Patrícia afirma que o cooktop invisível é imbatível, já que não possui peças aparentes ou grades para suporte das panelas.

“É fácil de limpar e de manter, o que torna as tarefas domésticas mais rápidas e práticas. Por não ter peças, ele evita obstruções comuns em cooktops ou fogões tradicionais, como o acúmulo de alimentos nas chamas”, pontua.

O veredito: vale a pena ou não?

Com seu visual clean e funcionalidades modernas, o cooktop invisível tem potencial para se tornar um elemento de destaque em projetos de cozinha contemporâneos nos próximos anos.

No entanto, sua viabilidade depende de um planejamento cuidadoso e de materiais adequados para garantir uma instalação segura e eficiente, assim como instrumentos culinários que possam suportar e garantir que seus alimentos sejam preparados sem perrengue.

“As vantagens incluem a possibilidade de ocultar o equipamento, liberando espaço na bancada, o design minimalista, a segurança ao aquecer apenas a panela e as tecnologias de segurança contra chamas. Por outro lado, as desvantagens incluem a dependência de energia elétrica e a necessidade de panelas específicas. Todos esses pontos devem ser ponderados”, finaliza Patrícia.

E você, o que achou dessa opção revolucionária para a cozinha? Pelo visto, 2025 promete grandes novidades e, claro, muita praticidade.

