Conheça a luminária inspirada no desenho Tom e Jerry

Uma luz minimalista, porém curiosa. Inspirada no universo dos desenhos infantis, a luminária de chão ‘Jerry’ foi lançada pela marca Puntoluce no último dia 29.

O projeto é de autoria de Marcio Kogan e co-autoria do arquiteto Pedro Ribeiro. O autor descreve a peça como a “materialização das memórias infantis, o lugar escondido do solitário habitante imerso em eterna aventura”. Além disso, ao longo do processo de produção, foram resgatadas referências arquitetônicas do universo dos desenhos infantis, como a entrada da casa de rato e o clássico recorte em arco feito na parede da casa.

A luminária de chão é formada por uma chapa de alumínio branca de 1,40 m por 80 cm e funciona como uma dobradura e uma escultura na parede. A iluminação é difusa e surge na porta da casa do ratinho e na parte superior da placa. A novidade é assinada pelo studio mk2.

