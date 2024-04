Roupa de cama: o que é preciso para ter uma cama de hotel?

Preparar uma cama de hotel em casa é um sonho possível. Para isso, é preciso atentar-se a adquirir os itens corretos.“Comece por um pillow top, travesseiros, protetores de colchão e de travesseiro. Esta é a base para garantir conforto extra”, revela Rafael Buddemeyer, diretor comercial da Buddemeyer.

“Camas de hotel geralmente têm várias camadas de roupas de cama, como lençol de baixo, lençol de cima, edredom ou colcha e uma manta decorativa. Essas camadas adicionam textura e conforto à cama”, explica a arquiteta Giovanna Almeida quando questionada sobre o desejo dos clientes de terem em casa o conforto digno de hotelaria cinco estrelas.

“Depois entram os lençóis que devem ser preferencialmente de fibra natural, seja de algodão, linho ou seda. Na sequência, pensa-se em mantas mais leves, edredons mais volumosos, duvets com toque suave e até cobertores – que você pode ir adicionando conforme a temperatura da noite”, acrescenta.

Mas para assegurar uma boa noite de sono e acordar com aquela sensação boa de descanso é imprescindível ter produtos de qualidade. Que podem ser um investimento mais alto, mas valem a pena, pois são a soma de matérias-primas de excelência e tecnologias avançadas que resultam em desempenho superior.

“Além do conforto aprimorado, esses itens também incorporam elementos como moda e estética, que contribuem para uma sensação de felicidade e bem-estar. Ou seja, lençóis, edredons e cobertas, não apenas atendem às necessidades funcionais, mas também estimulam positivamente o bem-estar geral”, aponta Rafael.

“Além disso, lençóis macios e frescos são uma característica marcante das camas de hotel”, destaca Giovanna.

Para ampliar essa sensação de felicidade, você também pode reproduzir a forma de organização da hotelaria de luxo.

“Mantenha a cama sempre bem arrumada, com lençóis bem esticados e sem rugas. Faça a cama todas as manhãs para garantir que ela pareça fresca e convidativa”, indica a arquiteta, que também aponta a importância do projeto de luz.

“Instale uma iluminação suave e relaxante no quarto para criar uma atmosfera acolhedora, semelhante à de um hotel. Arandelas, abajures ou pendentes podem ajudar a alcançar esse efeito”, aconselha.

Por fim, opte por uma decoração minimalista e elegante no quarto, inspirada nos designs de hotéis. Menos é mais quando se trata de criar uma atmosfera relaxante. Também mantenha toalhas de banho macias e felpudas no banheiro, como as que você encontraria em um hotel de luxo. E troque-as regularmente para garantir que estejam sempre frescas.

“E não esqueça da aromatização do quarto”, adiciona Giovanna. “Utilize difusores de aromas ou velas perfumadas para adicionar uma fragrância suave e relaxante”, finaliza.