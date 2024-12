Como montar uma mesa de Natal simples e bonita gastando pouco

O ano passou voando e já estamos em dezembro! Dentre os principais preparativos para a comemoração do Natal, está a mesa posta. Afinal, não há nada melhor do que construir um espaço aconchegante para receber os amigos e familiares.

E para a montagem, não existem regras fixas: o importante é encontrar um estilo de decoração que se adapte às suas preferências. Uma mesa simples e bem posta pode garantir a magia da festa, e engana-se quem pensa que, para isso, é preciso investir muito. Aqui estão algumas dicas (e produtos) para complementar a produção sem extrapolar no orçamento!

Como montar uma boa mesa de natal

1. Planejamento

Em primeiro lugar, é importante se organizar com antecedência e ter em mente quantos convidados farão parte da ceia, o espaço disponível, o estilo de decoração e os alimentos servidos. Assim, é possível escolher os itens certos e construir um ambiente harmonioso e elegante.

2. Paleta de cores

Depois de definir o estilo da mesa posta, é o momento de definir a paleta de cores. Para o Natal, os tons mais utilizados são o vermelho e o verde. Porém, cores como branco, prata e dourado também podem oferecer certa elegância e um ar de verão para a produção.

3. Toalha de mesa

A toalha de mesa oferece uma produção diferenciada e acolhedora para o momento da refeição. Para o tecido harmonizar com a data, escolha modelos em tons de vermelho ou com estampas das principais figuras natalinas, como o Papai Noel.

Produtos para mesa de Natal simples e barata

Louças, taças, talheres e sousplat

As ocasiões formais e festivas exigem certa prioridade para as melhores louças. Se possível, adicione um sousplat elegante para o momento da troca dos pratos. Ele oferece proteção térmica para a mesa e deve ser mantido durante toda a ceia.

Arranjo central e enfeites

O arranjo central é um dos elementos mais importantes para a montagem da mesa posta. É ele que chamará a atenção das pessoas e, por isso, merece uma atenção especial. Só tome cuidado com o tamanho e a altura do item, para que não atrapalhe a interação dos convidados.

Nesse sentido, é interessante apostar em enfeites como bolas natalinas, pinhas, flores e plantas, sendo uma opção criativa para colorir o espaço.

Velas

As velas são capazes de construir uma atmosfera intimista e aconchegante. Não à toa, esse item está entre os mais procurados para a composição da mesa de Natal. Nesse caso, é possível combiná-las com os arranjos.

Guardanapo

Os guardanapos temáticos são perfeitos para aumentar o nível da sua mesa de Natal. Em tons de vermelho ou verde, eles adicionam um toque sofisticado para a composição final.

