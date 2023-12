Brincalhão? Coordenador da festa? Como cada signo se comporta no Natal

Não é novidade que cada pessoa tem uma maneira única de celebrar o fim do ano – e não há dúvidas de que os astros também podem interferir no assunto! Desde aquele que começa o planejamento das reuniões familiares desde cedo, até quem gosta da época para aproveitar o momento para fazer makes extravagantes, cada um tem o seu jeitinho! Para entender melhor estas diferentes personalidades, fomos atrás do astrólogo Eduardo Garcia, da iQuilibrio, para saber como cada signo se comporta no Natal.

Como cada signo se comporta no Natal

Áries: o proativo do Natal!

via GIPHY

Segundo o especialista, Áries é quem toma a frente da celebração e demonstra seu interesse de forma intensa, convocando a família para se reunir, e sempre cheio de ansiedade.

“Está na linha de frente querendo planejar o Natal, liderando tudo, embora tenha dificuldades em organizar e delegar as tarefas. Não ficam parados, sempre inventando atividades novas, movimentando todo o ambiente”, coloca.

Porém, ele ainda aponta que os arianos não possuem muita paciência para a compra dos presentes, optando pelo primeiro que passar pela frente e, claro, que esteja em promoção – sempre pensando nas economias.

Continua após a publicidade

“Propõe jogos para animar o Natal, mantendo o espírito elevado e embalando a festa com músicas agitadas. São comunicativos e amigáveis com aqueles que amam, fazem a confraternização ficar divertida”, acrescenta.

Touro: os mestres da mesa natalina

via GIPHY

“O Natal é a melhor época do ano para o signo de Touro, especialmente devido à ceia natalina sempre farta. Com bom gosto inato, elas desejam organizar quais comidas terão na ceia e quem ficará responsável por cada prato”, reflete Garcia.

Já durante o jantar, os taurinos apreciam o conforto ao lado de um bom vinho, além de conversas interessantes.

Continua após a publicidade

Taurinos gostam de um clima harmonioso e, claro, muito bem arrumado, valorizando fortemente as tradições familiares e uma atmosfera pacífica – então, talvez seja melhor não iniciar conversas controversas com o astro. “Na escolha dos presentes, optam por algo requintado e esteticamente atraente”, aponta.

Gêmeos: a diversão da festa!

Quando o Natal se aproxima, Gêmeos está sempre dentro de tudo e está dando suas constantes opiniões sobre qualquer assunto – e fica a dica: são muito fãs do amigo secreto, e estão sempre dispostos a inovar.

“São animadas, conversam com todo mundo, cultivam amizades com todos e têm o dom de manter a família unida, sempre com um assunto na ponta da língua. Transmitindo alegria, abordam tanto tópicos contemporâneos quanto acontecimentos passados de maneira descontraída”, diz.

Mas, apesar da agitação toda, os geminianos podem procrastinar e deixar as compras de presentes para a última hora e, sem sombra de dúvidas, são os últimos a chegar na reunião.

Continua após a publicidade

Câncer: o líder familiar

“É a figura materna por excelência. Certifica-se de que todos estejam se sentindo bem, observa se todos estão participando e até chama em particular aqueles que não pretendem participar da ceia de Natal, buscando entender os motivos e convencê-los. Ama reunir a família!”, explica Garcia sobre o signo de Câncer.

Os cancerianos valorizam manter as tradições familiares, seja nas receitas culinárias ou nas práticas natalinas.

É o signo que está sempre disposto a ceder a casa para a celebração, tentando ser o mais acolhedor possível. “Durante a ceia, gosta de relembrar momentos divertidos, discutir eventos importantes e até puxa álbuns de fotos. Com afinidade pela culinária, pode querer preparar toda a comida da ceia de Natal com muito amor”, acrescenta.

E não se surpreenda se houver um discurso animado que deixe as lágrimas escorrer!

Continua após a publicidade

Leão: os mais bem arrumados no Natal

Leão é aquele que gosta de aproveitar e curtir a festa, então, escolhem um look arrasador para receber elogios de todos durante a ceia .

“Na verdade, só falta se vestir de árvore de Natal, pois amam receber atenção. Participam ativamente da organização da ceia e também se envolvem na decoração, afinal, gostam de tudo impecável e bonito”, reflete o especialista.

Na hora de comprar os presentes, os leoninos são aqueles que compram para várias pessoas, sem mensurar esforços. “Adoram receber as pessoas e fazer de tudo para agradar a todos, inclusive com discursos eloquentes, sem perder a pose”, coloca.

Virgem: os reis da decoração

Continua após a publicidade

“São aquelas que se sobrecarregam de tarefas, gostando de serem úteis e ajudar em tudo. Participam ativamente da organização, decoração e preparação da comida, são verdadeiras faz-tudo!”, explica o especialista.

As virginianas são apaixonadas pelos detalhes, por isso adoram se envolver na decoração e buscam deixar o ambiente impecável.

“São comunicativas, interagindo com todos e mantendo a ordem em tudo que fazem. Estarão atentas para garantir que o Natal ocorra exatamente como planejado, buscando manter o controle sobre todos os aspectos. Além disso, apreciam presentear quem amam, sendo práticas e certeiras na escolha dos presentes”, aponta.

E, claro, são aquelas que garantem seu lado humanitário e bondoso ao participar de campanhas solidárias!

Libra: os que amam presentear

“Libra adora decorar a casa durante a época natalina e possui um senso de estética apuradíssimo. Em uma ceia de Natal familiar, estará à frente na decoração, cuidando de detalhes como luzes, mesa e taças, sempre com muita classe e diplomacia”, coloca Garcia.

Os librianos buscam agradar a todos durante as festas, sempre doando seu coração (e suas economias) para garantir os presentes perfeitos – às vezes, chegando ao exagero.

Além disso, são excelentes em disfarçar desconfortos e brigas familiares, garantindo um clima especial durante as festas.

Escorpião: as donas do Amigo Secreto!

“As escorpianas preferem um Natal mais íntimo, celebrado com pessoas com as quais têm uma conexão profunda. Elas fazem tudo pelos que amam, e não se importam em organizar e preparar a ceia de Natal sozinhos”, explica.

Desconfiadas por natureza e de poucas palavras, costumam ficar nos cantos durante as reuniões e ficam apenas com que elas realmente tem intimidade.

“Ao participar do amigo secreto, elas se revelam verdadeiras investigadoras, buscando detalhes para surpreender seu amigo secreto”, acrescenta. O que mais surpreende das escorpianas é sua lealdade durante as festas!

Sagitário: o signo do alto astral natalino

Sagitário é aquele engraçadinho da festa! Sempre está pronto para reunir a galera e animar a noite com uma celebração natalina agitada – mas não pode faltar bebida, comida, música e, claro, muita dança.

“Sempre fazem muitas piadas e brincadeiras, sendo a tia que solta a piada do pavê ou a pessoa que de repente se veste de Papai Noel para arrancar risadas”, revela.

Quando se trata do planejamento da festa, os sagitarianos preferem não se envolver na burocracia, mas sua presença marca o alto astral. Gostam de se espalhar e conversar com todos ao redor, são a verdadeira alma do Natal.

Capricórnio: o signo pé no chão!

Os capricornianos são práticos, realistas e organizados! Garcia conta que nos natais em família, preferem administrar as finanças, controlar os gastos e, de resto, apenas fazer o que precisa ser feito – nada a mais!

“Apesar de terem uma casca grossa, carregam um coração enorme e gostam de agradar as pessoas que amam, presenteando-as com itens de qualidade. Apesar de serem mais reservados, adoram estar com as pessoas que gostam e desenvolver conversas profundas”, explica.

Durante a ceia, tendem a manter bastante controle de si mesmos, comendo (e bebendo) apenas o necessário.

E não espere que eles vão para o after, porque os capricornianos gostam de voltar cedo para casa, apreciando sua rotina regrada.

Aquário: precisamos mesmo disso?!

“As aquarianas podem parecer frias, mas são bondosas e humanitárias. Acreditam que o Natal é uma data mágica e que podem fazer a diferença na vida de outras pessoas por meio de boas ações. Portanto, participam ou lideram campanhas de Natal solidário para ajudar pessoas necessitadas, frequentemente pegando cartinhas de crianças enviadas ao Papai Noel nos correios”, aponta Eduardo.

Já nas reuniões em família, não gostam de participar da organização – e às vezes nem querem ir! Por isso, costumam ficar em um canto reservado e conversar apenas com pessoas que entendem sua verdadeira personalidade.

Quem você é na festa?

Acesse nosso canal de Whatsapp e receba nossas receitas e notícias diretamente do seu celular!