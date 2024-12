Natal criativo: 6 enfeites que fogem do convencional

Chegou a época mais mágica do ano, e com o Natal vem a oportunidade de renovar a decoração. Que tal deixar de lado os tradicionais tons de vermelho e verde e investir em enfeites que surpreendem?

A tendência de apostar no inusitado cresce a cada ano, trazendo elementos modernos, minimalistas ou mesmo artesanais para criar uma atmosfera única e cheia de personalidade.

Do uso de materiais sustentáveis a ornamentos inspirados na natureza ou na cultura pop, as possibilidades são infinitas. Além de refletir o estilo de cada um, essas escolhas também estimulam a criatividade e tornam os preparativos ainda mais especiais.

É hora de transformar sua casa em um cenário de Natal que é tão original quanto a celebração que ele inspira! Confira a seguir:

1. Enfeites para colorir com as crianças

Que tal decorar a árvore de Natal com ajuda dos pequenos? A caixa de desejos, da Cataploft!, contém 5 enfeites ilustrados sortidos e 2 enfeites em branco para colorir. R$ 69,90 à venda no Instagram oficial da marca: @cataploftbrinquedos.

2. Meia de Natal personalizada

Muito presente nas decorações de filmes internacionais, as meias de Natal personalizadas também podem colorir a sua decoração. Cada uma com a inicial de um membro da família. Aproveite para deixar pequenos recadinhos ao longo da espera pela noite mágica! Por R$ 150,31 cada uma na Amazon.

3. Chocolates para uma caça aos adornos?

Uma dica para surpreender os convidados é adicionar à árvore de Natal enfeites que são chocolates! A Kopenhagen tem algumas opções em formato de estrela, bola de natal e triângulo. A partir de R$ 29,90 no site e lojas físicas da marca.

4. Mais doces, sim!

Ainda na pegada dos enfeites comestíveis, a Pati Piva anuncia bolas de Natal de vidro, vermelha ou dourada, recheada com drágeas. Uma ótima opção para a árvore ou para a mesa de Natal. R$ 240 no site oficial da marca.

5. Personagens temáticos

Para crianças e adultos, a Funko Pop apresenta diversos personagens em clima de Natal. Além do Stitch, tem Homem-Aranha, Grogu e muitas outras opções. Por R$ 149,99 cada um no site da Candide.

6. Pisca-pisca com controle

Quem escolhe a cor desse pisca-pisca é você, e ainda dá pra trocar todos os dias! Também é possível criar combinações com diferentes tons para um Natal supercolorido e personalizado. Curtiu a ideia? Custa R$ 69,90 na Amazon.

