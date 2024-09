Como limpar toalha de banho? 4 dicas para eliminar o aspecto encardido

As toalhas de banho trazem a praticidade e a sensação de aconchego que só sentimos após um bom e relaxante banho, não é mesmo? No entanto, com o passar do tempo, essas mesmas peças acabam perdendo a maciez e o volume de suas fibras devido ao acúmulo de resíduos e gorduras provenientes de lavagens mal executadas.

Para eliminar de vez esse aspecto rígido e encardido de suas toalhas, confira esse tutorial prático sobre como lavá-las corretamente e sem complicações. Veja só como:

Passo 01 – Deixe suas toalhas de molho

Antes de tudo, é importante que você separe cada tipo de toalha por lavagens. Setorize as peças por cor, entre brancas e coloridas e, por fim, as peças de texturas diferentes, como por exemplo, a toalha para o corpo e para o rosto.

Isso evita que as toalhas corram o risco de perderem suas tonalidades e causarem manchas ou rasgos em outras peças durante a lavagem.

Em seguida, adicione em uma bacia ou balde uma quantidade ideal de água morna para que todas as peças consigam ficar submersas. Acrescente um anti-manchas de sua preferência e deixe agir o tempo indicado pelo fabricante. Não deixe o período ultrapassar 1 hora, pois isso poderá danificar o tecido e a coloração de suas toalhas.

Passo 02 – Lavadora higienizada, toalhas limpas

Você sabia que é essencial limpar o cesto e as peças removíveis da sua lavadora a cada mês? A manutenção ajuda a remover resíduos acumulados, que podem comprometer a eficiência da lavagem e o aspecto das fibras de suas roupas e toalhas.

Antes de retirar as toalhas da solução com o anti-manchas, realize uma higienização do cesto de sua lavadora de acordo com as instruções do fabricante. Não se esqueça de desligar o aparelho da tomada e usar luvas ao manusear peças removíveis durante a higienização para sua segurança.

Com o cesto limpo, retire as toalhas da solução com anti-manchas e enxágue bem. Remova todo o excesso de água e, em seguida, coloque as toalhas desenroladas no tambor limpo da máquina de lavar. Adicione sabão líquido e inicie o ciclo de lavagem. Dessa forma, você garante que suas peças de cama e banho sejam lavadas de forma mais eficiente e com menos acúmulos de produtos de limpeza.

Passo 03 – Nada de amaciante!

Conhecido por ser o inimigo número 1 das toalhas, o amaciante é o responsável por garantir às peças aquele aspecto rígido e endurecido após a secagem.

Por conter silicones e outros agentes químicos que formam uma camada nas fibras do tecido, o amaciante reduz a capacidade de absorção das toalhas, tornando-as menos eficazes após o banho.

Portanto, se suas toalhas apresentarem essa textura enrijecida, evite o uso do amaciante ou qualquer outro produto que possua a finalidade de amaciar roupas.

Se preferir, substitua o amaciante por algumas gotinhas de óleo essencial ou desinfetante próprio para roupas e toalhas. Estenda as peças em um varal ou seque com ajuda de uma secadora.

Passo 04 – Onde guardar e como?

Depois de secas e cheirosas, suas toalhas estão prontas para serem guardadas. Enrole todas as peças em um formato que não amasse ou comprima as fibras do tecido. Confira esse tutorial de dobras criativas para fazer em suas toalhas:

Armazene as toalhas limpas em um local seco e ventilado, evitando deixar toalhas úmidas ou molhadas em locais fechados, pois isso poderá causar mofo e manchas mais severas.

Seguindo essas dicas, você sempre terá toalhas limpas, cheirosas e prontas para serem usadas!

