Quais alimentos vão na geladeira? Aprenda a limpar e organizar

Você sabia que a maneira como organizamos a geladeira pode indicar se os alimentos estão estragando com mais facilidade, ou até mesmo deixando o eletrodoméstico com cheirinho desagradável? Saber o que e como guardar é essencial para tirar maior proveito da mesma, tornando a rotina mais prática e, claro, saudável. Aqui, aprendemos mais sobre o assunto!

O que devo guardar na geladeira?

A geladeira guarda praticamente a maior parte dos alimentos que consumimos e é normal surgir dúvidas sobre o que devemos ou não devemos manter dentro dela. “Podemos guardar praticamente tudo na geladeira, porém existem maneiras adequadas de fazermos isso. E não é porque está na geladeira que pode ficar lá pra sempre”, conta Renata Guirau, que é nutricionista clínica e trabalha com divulgação nutricional para uma grande rede de hortifruti.

Se o alimento for mais delicado, a nutricionista detalha que o lugar ideal é sempre na geladeira: “Frutas são extremamente perecíveis, o ideal é que permaneçam na refrigeração. E não se assuste se a coloração mudar, não tem problema nenhum, só ocorreu concentração maior de açúcar no alimento. Já os legumes e verduras é preciso analisar suas características para definir o prazo de validade. Alho e cebola podemos guardar fora do equipamento”, conclui.

A nutricionista também lembra que a geladeira possui pouca circulação de ar, e é comum que os alimentos acabem tendo contato uns com os outros, o que pode gerar não apenas odores desagradáveis, como contaminações. “Por isso a importância de não esquecermos de realizar a higienização de todos eles antes da refrigeração”, completa.

No caso de verduras, podemos fazê-las durar mais higienizando e secando com papel toalha, e depois transferindo para potes de vidro com papel toalha ou em saquinhos herméticos bem vedados, de preferência na gaveta inferior. Para frutas pequenas ou muito delicadas, o ideal é ter potes de vidro, acrílico ou plástico.

Ovo: vai ou não na geladeira?

Um grande dilema para muitos de nós é se devemos ou não guardar os ovos na geladeira. “Apesar de encontrarmos os ovos fora da geladeira no mercado, eles devem ser mantidos refrigerados sempre, pois isso aumenta o seu tempo útil. E não lave os ovos, pode trazer umidade para dentro da casca, que é extremamente delicada e porosa, facilitando a contaminação”, conta.

E se você ficou em dúvida sobre onde dispor os ovos, a nutricionista te ajuda: “A melhor forma de armazenar é colocando os ovos dentro de um pote com tampa, dessa forma eu não sujo a minha geladeira e não contamino o restante dos alimentos.”

Como armazenar carnes?

As carnes também precisam de uma atenção especial. Renata diz que podemos deixá-las no saquinho plásticos de mercado, mas que o ideal é sempre transferir tudo para um recipiente limpo. “Não é um problema guardar os alimentos em saquinhos plásticos, o real problema está na exposição em que esta embalagem possa vir a ter. Ela pode estar contaminada ou se contaminar ao ter contato com outros resíduos. Portanto, é interessante que a gente troque esses saquinhos por recipientes higienizados e, de preferência, de vidro”, conta a nutricionista.

Outro fator superimportante no armazenamento de carnes é o processo de descongelamento. “Descongele apenas o que você irá consumir. Em hipótese alguma devemos descongelar e congelar novamente os alimentos. Uma vez descongelado, eu preciso cozinhar, e só assim congelar novamente. Este processo de congelamento do alimento cozido poderá me garantir uma nova validade de até 30 dias ou, se caso preferir e quiser manter na refrigeração, o prazo é de até 72h”, alerta.

Uma outra dica importante é evitar o processo de descongelamento dos produtos fora da geladeira. Dessa forma, evitamos a exposição do alimento em um ambiente propício à proliferação de bactérias. Você pode realizar este processo com o auxílio de um micro-ondas, por exemplo.

De olho no prazo de validade

Analisar o prazo de validade dos produtos também é uma forma de cuidar da geladeira. “Verifique todos os prazos de validade dos produtos, assim você poderá saber o que vence primeiro e dar prioridade. No caso de bebidas ou refeições não manipuladas por você, certifique-se de consumir este alimento em um prazo de até 24h”, conta. O leite, depois de aberto, costuma durar até 3 dias, mas o ideal é sempre verificar a embalagem para verificar a informação de consumo.

“Evite acumular alimentos que você não vai comer dentro da geladeira, como frutas cortadas ao meio, sachês de condimentos ou até mesmo tubos de molhos armazenados por mais de 2 meses. A falta de manipulação destes alimentos pode contribuir para a criação e desenvolvimento de fungos”, conclui a nutricionista.

Como limpar a geladeira

A nutricionista aponta que não devemos utilizar produtos químicos dentro da geladeira, e que o essencial é água e sabão neutro, dando ênfase aos cantinhos que acumulam restos de alimentos. “Antigamente era necessário desligar a geladeira para realizar sua limpeza. Hoje, você pode fazer isso sem precisar remover gelo ou desligar. Basta remover as peças e lavá-las com água e sabão neutro. Lavar as embalagens plásticas antes de devolvê-las para a geladeira também pode ajudar a manter a limpeza do eletrodoméstico.”