Como escolher a cabeceira de cama perfeita para seu quarto

Escolher a cabeceira ideal pode transformar o seu quarto, trazendo personalidade, conforto e aconchego. As arquitetas Thais Bontempi e Mirella Fochi, do escritório Conectarq, juntamente com Rita Camilo, diretora da Luri Decoração, compartilham insights valiosos para se levar em conta na hora de escolher a sua cabeceira.

“Os modelos em marcenaria estão em alta e nós, particularmente, amamos! Elas têm o poder de trazer bastante aconchego e aquecer o quarto“, afirma Thais. Para escolher uma cabeceira que complemente o estilo do projeto, é importante considerar o tema do ambiente e quem vai usá-lo.

Modelos indicados

As sócias do Conectarq explicam que projetos com toques mais clássicos funcionam muito bem com cabeceiras estofadas ou capitonê. “Já em projetos mais contemporâneos, vemos muitos estilos de cabeceiras em marcenaria e até releituras da cabeceira estofada, com modelos mais slim, de couro, por exemplo”, explica Mirella.

A decisão de optar por uma cabeceira estofada depende da rotina do cliente. “Este tipo de cabeceira faz sentido quando está alinhada à rotina do cliente, como uma leitura antes de dormir, ou para assistir TV”, explica Thais.

Os materiais recomendados para cabeceiras variam conforme a necessidade e o estilo do cliente. Rita recomenda tecidos de origem espanhola que são repelentes à sujeira e fáceis de limpar. “A fabricação é especial, com um fio que repelente sujeira. Caso caia um chocolate ou uma criança risque com caneta, a manutenção pode ser feita apenas com um pano úmido”, descreve a diretora.

Continua após a publicidade

Outros fatores a serem considerados

A altura e a largura da cabeceira também são aspectos importantes a serem considerados. “Quando falamos em conforto, uma cabeceira um pouco mais alta pode funcionar melhor, algo em torno de 50 a 60 cm acima da altura do colchão já é suficiente”, recomenda Mirella.

Rita destaca a importância da proporção. “Ela deve também passar um pouco nas laterais, e em alguns casos pode ficar inteira até a largura das mesas de cabeceira”, sugere. Com essas dicas é possível escolher uma cabeceira que não só complementa o estilo do quarto, mas também atende às necessidades funcionais do ambiente, proporcionando um espaço acolhedor e personalizado.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.