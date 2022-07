CASACOR SP: Praça Paulista Augusta é um jardim bem no meio da cidade

Com uma vista de tirar o fôlego em uma localização privilegiada, o ambiente de descompressão assinado por Catê Poli e João Jadão é um convite para curtir a natureza dentro do prédio do Conjunto Nacional, um dos ícones da arquitetura modernista na capital paulista que está sendo palco da CASACOR São Paulo 2022.

Integrar o frescor da natureza com a arquitetura moderna do Conjunto Nacional em um espaço confortável foram alguns dos principais desafios da dupla de paisagistas ao projetar a Praça Paulista Augusta.

Com formas naturais e um pé-direito alto, o jardim de 200 m² conta com espécies de plantas próprias para o paisagismo indoor e proporcionam ao visitante a experiência de ter contato com um ambiente 100% real.

Os profissionais revelam um espaço que se tornará ponto de parada obrigatório para quem deseja não só contemplar o verde e a vista incrível da esquina da Rua Augusta com a Avenida Paulista, mas também fazer uso das comodidades preparadas pelos paisagistas.

A ilha de conforto conta com cinco sofás centralizados no espaço, um convite perfeito para quem quiser descansar ou bater um papo.

Para remeter ao tema deste ano – “Infinito Particular” – a dupla apostou também em um projeto funcional, que tem como um de seus pilares a sustentabilidade, com plantas tropicais e folhagens nativas que resistem a pouca iluminação e possuem baixo nível de manutenção.

Montado em vasos vietnamitas e floreiras metálicas, o jardim também possui iluminação cenográfica, que diminui as sombras e traz uma sensação acolhedora.

O resultado é um jardim orgânico com diferentes nuances e camadas de verde em folhagens, arbustos e forrações que se utiliza da estrutura do espaço modernista como plano de fundo.

Serviço CASACOR São Paulo 2022

Quando: 05 de julho a 11 de setembro de 2022

Onde: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2.073

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 11h às 21h.

Ingressos:

R$ 80 (Terça a Sexta) – Inteira

R$ 40 (Terça a Sexta) – Meia entrada

R$ 100 (Sábados, Domingos e Feriados)

R$ 50 (Sábados, Domingos e Feriados) – Meia entrada*

Bilheteria digital: https://casacor.byinti.com

Compra de ingresso de meia-entrada:

– Idoso a partir de 60 anos

– Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento

– PCD e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13)

– Professor da rede pública e privada, apresentando o documento válido com foto

* Comprovação de meia-entrada será exigida na porta

Importante: A compra do passaporte oferece acesso livre à mostra. Gratuidade de entrada é para crianças com idade comprovada de até 10 anos,

1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos.

Venda para Grupos:

Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para ajuda@byinti.com