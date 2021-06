CASACOR São Paulo 2021 divulga elenco com mais de 50 nomes confirmados

A CASACOR São Paulo está de volta cheia novidades em 2021. Além do retorno ao tradicional moderno itinerante e de ocupar uma nova casa – o Parque Mirante, anexo ao Allianz Parque –, a mostra paulistana anuncia agora seu elenco repleto de nomes consagrados e jovens talentos da arquitetura e do design de interiores.

Em mais de 9.000 m² de área construída, os profissionais irão dar vida a 60 ambientes, entre casas, lofts e apartamentos, sob o tema a “Casa Original“, que promove uma reflexão sobre o desejo de retorno às origens, de buscar na ancestralidade e na simplicidade o necessário equilíbrio entre passado e futuro. A inspiração para o conceito surgiu antes mesmo da pandemia que nos trancou em casa e impôs novas reflexões sobre o morar contemporâneo.

Os mais de 50 nomes, entre arquitetos, designers de interiores e paisagistas, que irão encarar esse desafio já foram confirmados e estão listados logo abaixo. Veja, a seguir, quem são eles:

Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz; Alexandre Squassoni; Ana Weege; Andrezza Alencar; Arthur Guimarães; BC Arquitetos; Beatriz Quinelato; Brunete Fraccaroli; Caio Bandeira e Tiago Martins; David Bastos; Elaine Vilela; Erica Salguero; Fabiana Ferre; Fábio Galeazzo; Fernanda Rubatino; Flávia Cardim; Gabriel de Lucca; Gabriela Mendes; Gregory Copello; Guto Requena; Henrique Freneda; Jessica Martins; Jonathas Matarelli Miranda; José Ricardo Basiches; Josemar Costar Júnior e André Azevedo; Kalil e Ferre; Kika Tiengo; Larissa Abreu; Leo Romano; Léo Shehtman; Luciana Paraíso; Luciano Zanardo; Luiz Gustavo Mazzeo Martins; Marcelo Diniz e Mateus Finzetto; Matheus Moraes Lima; Melina Romano; Mônica Costa; Nildo José; Roca Arquitetura; Patricia Hagobian; Paulo Azevedo; Renata Florenzano; SP Estúdio; Studio Roca; Ticiane Lima; Très Arquitetura; Tufi Mousse e Weiss Arquitetura.

Sobre a CASACOR São Paulo

A CASACOR São Paulo está prevista para ter início no segundo semestre deste ano, de setembro a novembro. O local de exibição estará preparado para obedecer aos protocolos sanitários e garantir a integridade física de todos nesse período de pandemia, seja durante a obra, a montagem, a visitação e a desmontagem do evento. Além disso, a mostra oferece ainda a visitação digital, uma experiência completa e imersiva no universo de CASACOR, que poderá ser acessado no site oficial.