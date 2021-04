CASACOR Rio reabre suas portas nesta terça-feira (20), no Jardim Botânico

A CASACOR Rio abre novamente para os visitação nesta terça, dia 20, e segue até 30 de maio. Este ano, a mostra está hospedada na Residência Brando Barbosa, no Jardim Botânico.

O espaço reservado para a mostra este ano conta com 12 mil metros quadrados de jardins com plantas nativas da Mata Atlântica, que cercam o palacete do século XIX. Um privilégio que só é possível pelas 60 portas balcão e janelões da residência, que priorizam a ventilação cruzada e a iluminação natural. Essa é uma oportunidade única de conhecer o espaço, até então privado, e ter um momento de conexão com a natureza.

No ano em que comemora 30 anos da primeira edição da mostra, a CASACOR Rio de Janeiro traz para 2021 um formato híbrido: a versão presencial, com foco na experiência de visita à casa, apresenta 38 ambientes no Palacete. Já a parte digital amplia a experiência do público, que mesmo à distância, pode explorar cada detalhe dos projetos – entre espaços, pátios e jardins – por meio dos Tours 3D, fotos, vídeos e do anuário digital. Confira a programação.

Visitação

Este ano, as visitas devem ser agendadas. Cada visitante tem duas horas para conhecer os ambientes internos da casa principal. Depois desse período, o acesso aos jardins é livre. A CASACOR Rio foi totalmente preparada para receber visitantes, seguindo as normas de segurança sanitária necessárias e exigidas pelas autoridades para o funcionamento da mostra. Continua após a publicidade Além da extensa área verde a céu aberto, a casa principal é extremamente arejada com mais de 60 portas balcão e janelas e um pé-direito de 5 metros – condições que proporcionam ventilação cruzada e grande circulação de ar (não há sequer ar condicionado na casa). Ainda assim, o número de pessoas por ambiente é limitado. Tudo para garantir que não haja qualquer aglomeração. Por todo o espaço da mostra, a Deca espalhou inúmeros pontos de higienização que permitem ao visitante lavar as mãos quantas vezes desejar. Além disso, há distribuição de álcool gel e o uso de máscara e o distanciamento social são obrigatórios. CASACOR RIO 30 anos

Período: até 30 de maio de 2021

Horário: de terça a sexta, das 10h às 20h; sábados, domingos e feriados, 10h às 20h.

Local: Rua Lopes Quintas, 497– Jardim Botânico Ingressos e agendamento de visitas: https://casacorrj.byinti.com/