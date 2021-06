Tons de azul e azulejos dão clima tranquilo a esse apartamento em Lisboa

Solar e despojado. Assim é o projeto do apartamento que a arquiteta brasileira Andrea Chicharo acaba de fazer no Monte Estoril, em Portugal. A carioca, que nos últimos anos trabalha entre Rio, Lisboa, Miami e Londres, vem criando projetos de interiores que misturam suas raízes brasileiras à beleza do design europeu e a praticidade típica dos norte-americanos.

Para esse apartamento, usado no verão por uma família brasileira que mora em Londres, a arquiteta fez um grande mix de estilos. As paredes do estar ganharam o mesmo tom turquesa do mar, dando a sensação que sala e oceano são uma coisa única.

Os móveis trazem um certo ar industrial com o cobre – comum nas típicas casas portuguesas – misturado ao toque rústico da madeira de demolição. O uso de fibras naturais, como o ratan das poltronas e a juta do tapete, completa esse verdadeiro mix n’ match criado pela arquiteta.

Na cozinha, mais um toque de casa portuguesa. Os azulejos – que apesar de novos foram criados com a tradicional técnica artesanal de pintura à mão – remetem aos famosos painéis típicos da terrinha, embora com ar contemporâneo. Armários e a bancada em corian branco completam o ambiente bem clean.

No quarto principal, que é conectado à varanda, a mistura de texturas traz um ar aconchegante que o ambiente tanto precisa: papel de parede imitando palha; cama de couro e cortinas em tecido bem leve. Outra peculiaridade do espaço é o banheiro aberto. Entregue assim pela construtora, foi um pedido dos donos do imóvel que mantivessem a planta.

Andrea Chicharo é uma das 57 profissionais que participaram da edição da CASACOR Rio de Janeiro 2021, realizada no belo palacete localizado no bairro do Jardim Botânico. A mostra física já terminou mas você pode visitar todos os ambientes por meio dos tours 3D e do guia digital.