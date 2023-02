Banheiros com pintura de parede: dicas para pintar e ideias!

O mais comum é usar revestimentos cerâmicos no banheiro, mas, atualmente, a pintura neste ambiente vem ganhando muitos adeptos. Com mais opções de cores e, muitas vezes, mais econômica, a pintura pode ser uma alternativa para quem gosta de mudar o visual do banheiro com frequência — é mais fácil pintar de novo do que trocar revestimentos — ou para quem procura por um estilo mais moderninho e com mistura de texturas. Além disso, a pintura pode deixar o espaço ainda mais aconchegante, dependendo da cor escolhida. Abaixo, você confere dicas de profissionais para fazer uma pintura de banheiro sem erros e, a seguir, ideias para inspirar!

1. Como escolher as cores e a tinta para pintar o banheiro?

De acordo com a arquiteta Marina Romeiro, do escritório Maia Romeiro Arquitetura, os banheiros não são considerados áreas de permanência longa e, por causa disso, pode-se pensar em usar cores mais fortes e ousar mais na paleta. “Claro que é sempre bom considerar o tamanho do espaço e se tem iluminação natural. Como banheiro é uma área molhada, damos sempre preferências a cores mais quentes ou tons terrosos e verdes para equilibrar o ambiente”, explica. E vale sempre pensar se o contraste entre o revestimento e a cor se enquadra no projeto ou se vale algo mais neutro e que converse com a paleta.

Quanto à tinta, arquiteto Phil Nunes, do escritório Nop Arquitetura, diz que depende ser for um banheiro ou lavabo. “Em função disso, o olhar muda bastante. Para banheiros completos, prefiro usar tinta acrílica ou epóxi, mas evito aplica-la nas áreas molhadas, como o espaço do boxe e da banheira. Se for lavabo, a tinta e a massa acrílica dão conta do recado e, nesse caso, opto sempre por um acabamento fosco ou acetinado, que disfarçam melhor as imperfeições da parede, além de ter várias opções de cores”, detalha o profissional.

2. Que cuidados é preciso tomar na hora da pintura?

“Acho que o principal é entender onde será a aplicação e quais intempérie que a superfície poderá sofrer — não somente pela ação direta da água, mas também pela umidade, que pode prejudicar a pintura. Além disso, sugiro a utilização de rodapés em paredes pintadas com tinta, que deve ganhar, ainda, uma impermeabilização a frio antes da pintura”, orienta Phil. O arquiteto recomenda também que a pintura deve ser feita seguindo as orientações do fabricante da tinta e muda em função do tipo de produto escolhido, assim como o número demãos necessárias.

Marina lembra que vale sempre escolher uma tinta lavável, que não desbote ao limpar. “É bom pensar que na área da bancada é interessante ter uma proteção para não molhar por conta de respingos”, diz.

3. Que áreas do banheiro são ideais para pintar?

Segundo Phil, em seu escritório eles costumam usar tinta somente nas áreas secas dos banheiros. “Na parte molhada preferimos evitar em função de manutenção e manchas a longo prazo. Uma dica é utilizar revestimento até meia altura e completar com pintura até o teto. Dá um efeito lindo e otimiza o investimento, deixando o banheiro mais clássico. Para quem não curte rejunte, a pintura epóxi em todo o banheiro dá uma leitura moderna e também fica lindo”, explica.

Já Marina diz que se for com tinta epóxi, até o box pode ser pintado, porém, se for acrílica, somente área externa que não tenha contato com a água. “Até o teto pode ser pintado para dar um ar moderno”, conclui.

Veja ideias de banheiro com paredes pintadas e inspire-se!

Neste projeto, assinado pelo escritório Maia Romeiro Arquitetura, o revestimento de subway tiles foi até a metade da parede. A parte superior recebeu uma pintura na cor verde, que trouxe uma atmosfera aconchegante para o espaço.

Com projeto do Nop Arquitetura, este banheiro de cores neutras ganhou paredes pintadas inclusive na área do boxe. Com marcenaria cinza e bancada branca, o resultado é um ambiente de visual minimalista e elegante.

As plantas invadiram este banheiro com piso estampado e revestimento que imita tijolinhos na área do boxe. Para equilibrar tanta informação visual, as outras paredes foram pintadas de branco.

Que charmoso este banheiro com ladrilhos hexagonais instalados só em um parte da parede. No restante, a pintura criou uma base neutra. Os armários e a moldura do espelho na cor preta contrastam com o amarelo, criando uma atmosfera urbana e contemporânea no espaço.

Todo clarinho e com muita luz natural, este banheiro encanta os olhos. Repare que o revestimento cerâmico em formato pequeno recobre apenas uma parte da parede, deixando o restante livre para pintura.

O revestimento cerâmico azul recobre a bancada e delimita a área molhada neste banheiro duplo. No restante das paredes, a pintura em um tom areia, bem suave, garantiu ainda mais elegância.

Neste banheiro, a ideia foi criar uma decoração monocromática com pintura de vários tons terrosos, que se repetem nos acessórios.

Um mix de revestimentos, cores e formatos garante todo o charme deste banheiro. Na parede, revestimentos verdes recobrem uma parte com acabamento de madeira, deixando o restante livre para a pintura.

Uma combinação de revestimentos diferente para inspirar sua próxima reforma de banheiro. Este ambiente é prova de que deixar algumas paredes ou parte delas só na pintura é um recurso de estilo interessante e deixa o ambiente mais aconchegante.