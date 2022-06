Bam’Bo͞o Bar traz a arte em várias dimensões para o Rio de Janeiro

Nada como um drinque no fim de tarde à beira da piscina, certo? Espere então para conhecer o Bam’Bo͞o Bar. Criado pela arquiteta Gisele Taranto na área da piscina da Residência Brando Barbosa, onde acontece a CASACOR Rio, o espaço leva essa experiência para outra dimensão… quase literalmente. O ambiente é, na verdade, uma galeria a céu aberto com obras de arte por toda a parte e muito verde. Mas, se você imaginou um jardim repleto de esculturas, pinturas e desenhos, esqueça. A arte aqui é apresentada em muitas outras realidades.

“O espaço físico foi projetado para uma experiência multissensorial. Além da natureza do entorno e da vista magnífica para as montanhas da Floresta da Tijuca, oferecemos gastronomia, obras de arte e uma agenda de apresentações musicais, além da possibilidade de experimentar diversos recursos tecnológicos”, explica Gisele.

O primeiro impacto está já na piscina. Aquela água azulzinha que parece convidar para o banho ganhou oito litros de corante ficando com uma tonalidade coral parecida com a da fachada da casa. Obra da artista plástica Maritza Caneca, que ainda usou 20 espelhos convexos que flutuam como vitórias-régias refletindo as copas das árvores e o céu.

“É uma versão escultórica da piscina, uma experiência sensorial”, conta Maritza.

E há ainda muitas outras inovações por ali. Em todo o entorno da piscina, chamam a atenção totens de acrílico que apresentam obras de arte holográficas. Nos banheiros, os espelhos deram lugar a TVs que transmitem NFTs da exposição Olhar 2022 e por todo o bambuzal é possível ver obras, em realidade aumentada e acessíveis via QR Codes, de artistas da periferia selecionados por ninguém menos que Carlos Vergara. O artista, aliás, fez uma obra exclusiva para a exposição que está dentro do bar. A única em versão “tradicional”, mas exposta lado a lado com monitores que apresentam trabalhos de outros artistas.

A exposição Olhar 2022 foi criada a convite do embaixador Frederico Salomão Duque Estrada Meyer, Consul Geral do Brasil em Cantão, em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil e acontece simultaneamente na CASACOR Rio e na China, onde é apresentada apenas em sua versão digital. Uma forma de levar um olhar do Brasil contemporâneo para o país asiático.

E tem ainda mais inovação no Bam’Bo͞o Bar. Não deixe de pedir à recepcionista do espaço os óculos de realidade virtual para visitar outra exposição, essa totalmente virtual e disponível apenas num ambiente do Metaverso chamado de Era do Plástico ou Pós-humana. Ali, é possível ver obras de arte generativa. Quem quiser conferir a exposição em casa, pode acessar pelo link https://www.cryptovoxels.com/play?coords=N@1114E,893S, mas a experiência imersiva proporcionada pelos óculos é bem mais interessante.

A curadoria é de Vanda Klabin, que vê no Metaverso um novo território capaz de impulsionar o universo artístico:

“A prática de arte traz agora a emergência de novas regras experimentais e Gisele Taranto está consolidando esse novo campo artístico. Os artistas representados provocam novos diálogos, exploram novas caligrafias visuais. É a vitalidade expansiva da arte e seus novos modos de ver o presente imediato”, conta Vanda.