Armário transparente é tendência no mundo da decoração

No mundo da decoração sempre há espaço para inovar e surpreender o público. Para comemorar seus 80 anos, a marca Todeschini lança o Armário Síntese, que chama a atenção por seu visual todo transparente e inusitado.

O móvel faz parte da Coleção Youniverse e impacta qualquer pessoa com seu design futurista. De longe ele nem parece ter portas, o que pode causar estranhamento a quem o observar pela primeira vez. Mas certamente o item acrescenta sofisticação a ambientes modernos:

Ele pode ser utilizado em quartos, cozinhas ou até mesmo como uma divisória entre a área íntima e o closet. Além de já chamar atenção por ser transparente, ele também recebe um destaque através de um sistema de iluminação vertical.

Entretanto, o lançamento pode ser um desafio para as pessoas com um estilo de vida não tão organizado. Com um desses em casa é preciso encarar que nunca mais vai ser possível jogar roupas e objetos dentro do armário para esconder das visitas! 🙂

