16 maneiras de usar estampa geométrica na decoração

Estampas geométricas chegaram com tudo no mundo da decoração. Cada vez mais você encontra móveis e objetos com essa característica.

A dica é investir nessas estampas para deixar o ambiente mais animado e colorido. Além disso, fica a sua escolha se quiser apenas incorporar a tendência em um pequeno objeto de decoração ou em uma parede para dominar o lugar.

Confira 16 produtos com estampas geométricas:

1. Cadeira Sabiá, Muma, R$ 710*

2. Luminária de teto Apollo 68, Tok&Stok, R$ 645*

3. Tapete ZDZ 004, por Zanini de Zanine, Punto e Filo, R$ 1 150 o m²*

4. Prateleira Diamante (52 cm x 60 cm), Westwing, R$ 174,90*

5. Bandeja Hexa, Muma, R$ 69*

6. Escultura Balance, Etna, R$ 79,99*

7. Painel Cores e Barreiras (1 m x 0,75 m), por Sancinetti, Boobam, R$ 960*

8. Pufe de veludo Lena Metric, Westwing, R$ 349,90*

9. Vaso ICO P Concreto, Hometeka, R$ 60*

10. Biombo Japonês, Pormade, R$ 980*

11. Buffet Triplo Colina Design, Boobam, R$ 3 000*

12. Almofada Colors Pink, Etna, R$ 17,99*

13. Banqueta Andorinha, Hometeka, R$ 590*

14. Adega Colmeia, Casa MinD, R$ 149*

15. Mesa lateral Adelaide (40 cm x 35 cm), Westwing, R$ 399,90*

16. Jogo cobre-leito Petit, Santista, a partir de R$ 139,90*

*Preços consultados em março de 2019. Sujeito a alteração.

