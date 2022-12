Apartamento tem decoração minimalista e aconchegante

Localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, este apartamento de 80 m2 passou por uma reforma completa comandada pela arquiteta Janaina Sthel, incluindo a reformulação do layout da planta original.

Segundo a arquiteta, a integração e a multifuncionalidade dos ambientes foram os pontos mais importantes do projeto. “Como a cliente passou a trabalhar em casa na pandemia e permanece até hoje, ela queria integrar um dos quartos com a suíte para criar um espaço de trabalho confortável, com bastante luz natural”, conta ela. Outro pedido da moradora foi um quarto de hóspedes aconchegante para acomodar os dois hóspedes que ela recebe com frequência.

A atualização da planta priorizou a integração da cozinha com a sala, a transformação do antigo banheiro de serviço em lavabo, a criação de uma suíte maior com espaço de escritório e um banheiro mais amplo que o original, além de melhorias no social que seria usado pelos hóspedes.

O projeto aposta em uma arquitetura simples e atemporal, com farta luz natural. Em todo apartamento foi usada a mesma paleta de tons neutros e claros, com predomínio do branco nas paredes e no acabamento da marcenaria para ressaltar tanto os móveis de linhas puras como os adornos produzidos em materiais naturais, como madeira, cerâmica e fibra.

Até o piso de porcelanato (Karst, da Portobello, em tom nude) presente em todo o apartamento — da sala à cozinha, passando pelos quartos e banheiros — lembra uma pedra natural, trazendo um toque de aconchego aos espaços, mas sempre livre de excessos.

Na decoração, que é integralmente nova e segue o estilo minimalista, vale destacar alguns móveis brasileiros de design assinado, como a mesa Caetano e o banco Helena, ambos de Aristeu Pires, e o banco Angela, de Fernando Mendes. Já na marcenaria, a cereja do bolo é a porta de correr que dá acesso ao banheiro da suíte e vai do piso ao teto, camuflada no painel de marcenaria branca que reveste a parede em frente a cama.

“Nosso maior desafio foi integrar a sala com a cozinha, já que durante a obra encontramos uma coluna de tubulação de gás do prédio que não poderia ser remanejada, nos obrigando a alterar o projeto original. Felizmente, no final deu tudo certo e a cliente amou o resultado”, finaliza Janaina.