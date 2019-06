Alerta tendência: papéis de parede com estampas de natureza

Os papéis de parede são um jeito rápido e fácil de dar outra cara para a sua casa. Com diversas estampas, eles deixam o lugar mais divertido e dão vida ao ambiente.

A tendência do momento são os papéis de parede em que o desenho protagonista é a natureza. Estampas florais, de macacos e folhagens são a grande promessa para o produto.

Para acabar com as paredes monocromáticas do espaço, a dica é misturar padrões da natureza com formas geométricas. A combinação é divertida e deixa o local mais colorido.

Confira inspirações de estampas e ambientes:

Coleção Smalltak, preço sob consulta | @StilHausDecorações

Papel de Parede Adesivo Floral Preto e Branco, a partir de R$ 25 | Papel na Parede

Papel de Parede Adesivo Folhas de Palmeira, a partir de R$ 41,99 | Bem Colar

Papel de Parede Tropical, a partir de R$ 24,90 | Q Cola

–

Papel de Parede Insetos, R$ 540 | Branco Papel de Parede

Papel de Parede Insetos, R$ 540 | Branco Papel de Parede

Leia também: Armário transparente é tendência no mundo da decoração

+ Alerta de tendência: como aplicar uma “gallery wall” na decoração

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA