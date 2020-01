A flor de cada signo: descubra qual é a da sua mãe e acerte no presente

Dar flores de presente no Dia das Mães é uma boa, mas a parte difícil é escolher qual das diversas opções combina com a sua. Que tal consultar os atros? O signo de cada mãe pode indicar a flor que mais combina com ela.

Para isso, conversamos com a astróloga Masumi Suginoshita, que contou um pouco sobre o sistema de florais alquímicos criado por Joel Aleixo.

Leia Mais: Lindas mensagens de feliz dia das mães para enviar pelo WhatsApp

Ela explica que todos os signos têm suas características dominantes. E cada flor carrega um significado diferente, sendo capaz de exaltar as melhores qualidades de uma pessoa. Então esse tipo de presente é capaz de incentivar o que há de mais positivo em quem você ama.

ÁRIES – Arruda

“Essa planta tem uma aura vermelha intensa, a cor do signo de Áries”. A arruda, então, ativa o fogo interior e a coragem típica da ariana. Além de proporcionar limpeza e proteção energética, também ativa a coragem típica de Áries.

Veja também







TOURO – Alecrim

O alecrim potencializa a vontade de viver e desperta alegria por tudo que nos cerca, sendo essencial para pôr fim em ressentimentos e na bagunça.

GÊMEOS – Hortênsia

“Abre os chakras mentais, traz leveza e alivia a pressão causada pela hiperatividade racional”, perfeita para as geminiana. Ela também trabalha a capacidade de comunicação e intelectualidade.

CÂNCER – Bálsamo

Beijo-de-frade, balsamina, bálsamo-de-jardim, ciúmes, maravilha, maria-sem-vergonha, melindres, não-me-toque… Essa flor possui vários nomes no Brasil. Ela abranda as emoções retidas, ajudando na sua liberação, e trabalha no fortalecimento da ligação com a família e os antepassados.

Veja também





LEÃO – Girassol

O girassol exalta o que tem de melhor na personalidade leonina, uma vez que traz a consciência do amor próprio, fortalece a personalidade e a boa liderança.

VIRGEM – Primavera

Essa flor é perfeita para colocar as ideias em prática, pois “facilita o encontro com o novo para sair do marasmo e fortalece a disciplina, a organização e a saúde pessoal”.

LIBRA – Alfazema (Lavanda)

“Promove o discernimento e relembra a importância da reflexão”. Tudo isso facilita a tomada de decisões e a capacidade de diplomacia, já que a pessoa está mais propensa a analisar os diversos pontos de vista em busca de convergências.

ESCORPIÃO – Margarida

A margarida combate a ansiedade e os medos do futuro, auxiliando a escorpiana a lidar com a realidade. Ela também trabalha com a transformação interna, pois incentiva a autoanálise e a autocrítica.

SAGITÁRIO – Gerânio

“Estimula as forças vitais, traz a sensação de prazer na execução de projetos, desperta as forças da sensualidade.” O gerânio é perfeito para trazer consciência dos ideais interiores, sem se tornar dona da verdade.

CAPRICÓRNIO – Rosa

Ela desperta a consciência do amor ao próximo e da responsabilidade, ideal para aquecer o coração das capricornianas.

AQUÁRIO – Orquídea

A flor estimula o chakra coronário e a consciência de coletividade, trazendo inspiração e ideias visionárias, que visam a modernização e evolução.

PEIXES – Lótus

“Ajuda a entrar no caminho do autoconhecimento, traz a consciência em relação a nossa espiritualidade e fé pessoal”. Por isso, a flor de lótus é ótima para auxiliar nos processos de desenvolvimento e evolução do ser.