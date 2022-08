7 dicas simples para mudar a decoração do lar sem reforma

Fazer a decoração do lar é uma tarefa quase terapêutica para quem gosta, e já foi provado que os elementos adotados no décor podem contribuir para o bem-estar do morador. Pequenas mudanças podem trazer resultados impressionantes que contribuem com o aconchego e acolhimento do lar.

A arquiteta Rafaela Costa, da Criare Campinas, acredita fielmente nisso, e diz que não é preciso investir muito dinheiro para mudar o estilo do ambiente. A seguir, separamos algumas dicas preciosas da especialista para transformar o astral da casa sem precisar de grandes reformas. Confira:

Pinte as paredes

As cores são capazes de expressar emoções, e por isso, a primeira dica de Rafaela Costa é justamente mudar a pintura da parede.

“A pintura é uma boa forma de trazer vida a um ambiente e há inúmeras possibilidades para sair da mesmice: as cores mais vibrantes estão em alta, como também os tons mais suaves em meia parede, pinturas setorizadas e com texturas”, explica.

Uma alternativa também é usar a tinta para criar formas na parede que tragam um ar mais inovador e criativo. Na CASACOR São Paulo deste ano, Wesley Lemos apostou em formatos orgânicos em seu projeto – o que trouxe um ar jovial e despojado para o ambiente.

Personalize um móvel antigo

Dar uma cara nova a um móvel antigo também pode ser uma estratégia para mudar o ambiente. No lugar de comprar uma peça nova, é possível pintar uma antiga e transformá-la totalmente. “O design vintage é uma ótima forma de renovar e trazer memórias afetivas“, conclui Rafaela.

Aposte em objetos decorativos

Sabe aqueles adornos que podem ser comprados em qualquer lojinha de decoração? Eles são baratos e podem destacar pontos estratégicos da casa. “Objetos decorativos são práticos e baratos: vasos, livros, acessórios de mesa, esculturas. A ideia é valorizar objetos que tenham valor sentimental e tragam um pouco da identidade de quem mora ali”, recomenda.

Decoração com plantas

As plantas tem vários benefícios para o lar: elas harmonizam o ambiente, purificam o ar e, de quebra, ainda trazem vida para a casa.

“Colocar alguns vasos pequenos de maneira pontual já é o suficiente para aumentar o bem-estar. O uso pode ser em prateleiras, nichos, em vasos menores sobre mesas e bancadas, ou em vasos maiores no chão. Quem quiser investir um pouco mais pode optar por um jardim vertical”, afirma Rafaela Costa.

Troque a iluminação

A iluminação é fundamental e a mudança do tipo de lâmpada faz toda a diferença. No quarto, por exemplo, substituir a luz branca por uma amarela é recomendado para criar um ambiente mais acolhedor e voltado para o descanso.

Além disso, é possível apostar em diferentes modelos de luminária que tragam um estilo próprio ao ambiente: “Podemos trabalhar com luminárias de piso, arandelas e pendentes que trazem um toque de design. Além dessas opções, hoje em dia utilizamos muito as fitas e pontos de led nos projetos – isso dá muita personalidade ao ambiente”.

Espelhos na decoração

Espelhos não servem só para enfeitar – eles também têm a função de dar a sensação de que o espaço é mais amplo. “Ideal para ambientes pequenos, eles melhoram a luminosidade e trazem um ar luxuoso”, afirma a arquiteta.

Aposte em obras de arte

A arte é a última dica de Rafaela Costa para dar vida e personalidade a um ambiente. “Você não precisa comprar uma obra caríssima: qualquer expressão artística, como quadros, objetos de artesanato, esculturas, fotografias e instrumentos musicais podem compor a decoração e dar mais personalidade ao ambiente”, finaliza.

O uso da arte esteve muito presente em vários ambientes da CASACOR em 2022 – assim como em várias outras edições da mostra. Podemos dar como exemplo a aposta de Sérgio Conde para a CASACOR Rio de Janeiro no projeto assinado como “O Canto do Poeta”, em que o arquiteto apostou em diferentes obras de arte para compor o décor.