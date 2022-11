6 ambientes integrados da CASACOR reúnem elegância e conforto

Espaços que contemplam tudo o que o usuário precisa, sem a necessidade de apresentar divisórias, ganharam destaque na CASACOR Pernambuco 2022. Cozinha, sala, quarto e banheiro integrados podem ser uma opção interessante se você busca morar em um espaço com layout fluído.

Por isso, a seguir, separamos 6 ambientes integrados que fizeram bonito na mostra pernambucana deste ano para você se inspirar. Confira!

Experiência Cosentino, por LM Arquitetura

O apartamento integrado assinado pela LM Arquitetura traz uma sinergia entre beleza e sofisticação. Tons claros são os protagonistas do loft, além do design reto e orgânico que ganha destaque.

Casa Vírgula, por Marabuco Arquitetos

O quarto e o banheiro se unem na Casa Vírgula, assinada por Marabuco Arquitetos. O projeto apresenta uma pausa urbana, onde coexistem praticidade e aconchego, e uma mescla de texturas.

Casa Serena, por Módulo Quatro Arq+Design

O projeto da Casa Serena é um convite ao bem-estar, buscando valorizar o protagonismo dos tons neutros, os contornos orgânicos e o uso de materiais naturais.

Ataraxia Lounge Gourmet, por Nejaim Azevedo Arquitetos Associados

Um lounge intimista, onde receber os amigos e a família torna-se mais que um simples encontro. A cozinha centralizada, integrada ao living, é o palco do espaço. Texturas, madeiras e fibras e uma paleta de cores neutras compõem o ambiente.

Estúdio Almar Moura Dubeux, por Poligonus Arquitetura

Um estúdio de praia fluido, amplo, com espaços integrados é o projeto da Poligonus Arquitetura. Tons de areia e texturas diversas nos remetem ao toque, ao sensorial, a um mergulho na alma e no mar.

Loft Solar, por Vitru Arquitetos

O loft assinado pela Vitru Arquitetos é um convite ao pertencimento. Com uma iluminação acolhedora, o espaço recebe materiais, texturas e tons que vão do cru, passam pelos pastéis, até os quentes, de uma forma sutil e elegante.

Serviço CASACOR Pernambuco 2022

Quando: De 15 de outubro a 27 de novembro de 2022

Onde: Edifício Chanteclair. Av. Marquês de Olinda, 2-86 – Recife – PE, 50030-220

Horários: De terça a sábado, das 14h às 21h (visitação até às 22h). Domingos e feriados, das 12h às 19h (visitação até às 20h).

Bilheteria online: https://casacorpe.byinti.com/

Valores dos ingressos:

R$ 70 – Inteira

R$ 55 – Entrada social mediante doação de 1 kg de alimento na entrada do eventoR$ 35 – Meia entrada estudante, meia entrada idoso, meia entrada PcD, meia entrada doares de sangue ou medula óssea e meia entrada professor (mediante comprovações)

Arquitetos e urbanistas têm desconto de 20% mediante a apresentação da carteira profissional do CAU e crianças de até 12 anos não pagam ingresso. A Praça Modelo e as demais operações podem ser acessadas sem o ingresso da mostra.