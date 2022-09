Luz natural é protagonista em projeto criado para a CASACOR

“Solar Alta Vista” foi o nome escolhido por Francisco Franck para o seu projeto na CASACOR RS 2022 – e a ideia não poderia transmitir de maneira melhor as escolhas que o arquiteto fez para a composição.

O espaço alto é o protagonista do projeto, que conta com muita luz e uma vista deslumbrante de Porto Alegre. Para isso, o arquiteto lançou mão de grandes janelas com cortinas, para ajudar a controlar a entrada da luz.

Sala de estar, sala de jantar e cozinha com ilha se unem para criar um espaço totalmente integrado focado no convívio social. Um espaço perfeito para compartilhar bons momentos com a família e os amigos repleto de requinte e sofisticação.

Serviço CASACOR Rio Grande do Sul 2022

Data: de 06 de agosto até 02 de outubro de 2022

Endereço: Rua Dona Leonor, 360 – Bairro Rio Branco – Porto Alegre/RS

Horário: de terça a sexta, das 13h às 20h30 (visitação até às 22h)

Sábados, domingos e feriados das 12h às 20h30 (visitação até 22h)

Ingressos: https://casacorrs.byinti.com/