Como usar vasos na decoração e escolher o estilo ideal

Os vasos são elementos versáteis e atemporais que podem transformar qualquer ambiente. Seja um vaso de cerâmica artesanal ou um modelo contemporâneo, eles adicionam um toque de vida e elegância à decoração.

Há não muito tempo, os vasos eram peças confeccionadas com materiais pesados e difíceis na composição, tanto para interiores quanto no paisagismo. Contudo, o que muita gente ainda não sabe, é que novos materiais foram inseridos no mercado, como a fibra de vidro, que vieram para mudar essa realidade com vasos leves e de diferentes tamanhos.

Mas como escolher o vaso ideal e como utilizá-lo para criar um ambiente mais harmonioso e convidativo? A seguir, os arquitetos Leonardo Simões, Michael Zanghelini e Tiago Bortolança dão dicas para você explorar todo o potencial decorativo dos vasos.

Continua após a publicidade

Por que os vasos são tão essenciais na decoração?

Um ambiente com plantas sempre cria uma atmosfera mais leve e viva, seja numa casa espaçosa ou num pequeno apartamento. Diante disso, os vasos vêm como um facilitador para esse processo de “verdejar” o lar. Seja com flores naturais ou artificiais, eles trazem um toque de vida e frescor para qualquer ambiente.

Na arquitetura, eles podem servir como ponto focal, ou seja, um vaso com um arranjo de flores chamativo pode se tornar o centro de um cômodo.

“O uso de vasos na decoração de ambientes permite uma variedade de formas e praticidade ao paisagismo, sem a necessidade de estruturação de canteiros, por exemplo, possibilitando maior liberdade ao arquiteto em seu projeto”, comenta Tiago Bortolança.

Além disso, os vasos são elementos caracterizados pela versatilidade, já que podem ser usados em diversos ambientes da casa, desde a sala de estar até o banheiro. E mais que isso, eles são uma forma de expressar personalidade por meio da décor.

Como escolher o vaso ideal?

Ao escolher um vaso, o primeiro passo é levar em consideração o estilo da sua decoração. Um vaso rústico, por exemplo, combina bem com uma decoração mais natural, enquanto um vaso moderno pode complementar um ambiente contemporâneo.

Continua após a publicidade

“Em um projeto, depende do estilo do cliente, do que ele gosta, tudo isso influencia. Nós, como profissionais, precisamos entender as necessidades e encontrar as soluções. O estilo de quem vai usar o ambiente influencia, por exemplo, no tamanho do vaso que será escolhido, no tamanho da planta que será colocada ali. A partir do briefing, de um entendimento geral, os vasos complementam o projeto”, explica Leonardo Simões, arquiteto autor do ambiente Pertencimento.

Outro ponto de consideração é o tamanho do espaço onde os vasos serão inseridos. Peças grandes são ideais para ambientes amplos, enquanto vasos menores podem ser usados em espaços mais compactos.

Continua após a publicidade

“Um vaso com uma planta exuberante pode se tornar o ponto focal de um ambiente, direcionando o olhar para determinada área. Assim como os vasos grandes podem ser utilizados para dividir ambientes sem a necessidade de construir paredes, por exemplo, assim como a presença de plantas na criação de um lugar mais acolhedor e convidativo”, explica Tiago Bortolança, arquiteto autor do ambiente Divina Vista.

As cores também são fatores importantes na hora da escolha, já que pode influenciar no que o morador gostaria de comunicar por meio dos tons. Cores vibrantes trazem mais energia, enquanto cores neutras criam um ambiente mais sereno.

Continua após a publicidade

“A cor foi o ponto de partida para estabelecer a estética de oásis para o espaço. São várias tonalidades que, muitas vezes, não estão atreladas a uma casa masculina, como é o meu projeto. O rosé dos vasos também não é uma cor muito óbvia. Outro ponto muito importante foram os vasos em formato grande, imponentes, como peças escultóricas e como elemento central do jardim”, define Michael Zanghelini, arquiteto autor do ambiente Casa Atma.

Por fim, mas não menos importante, explore as opções de materiais. Hoje, há muitas alternativas de vasos nas mais diferentes confecções. Eles podem ser feitos de cerâmica, vidro, metal ou madeira. Sendo que cada material confere um aspecto diferente ao vaso, e essa escolha pode dizer muito sobre o ambiente.

Continua após a publicidade

Num ambiente mais rústico, com tons terrosos, por exemplo, os vasos de cerâmica podem se mesclar perfeitamente ao espaço. Já os vasos de metal pode ser boas opções para uma décor mais industrial.

Dicas para usar vasos na decoração

Crie composições : combine vasos de diferentes tamanhos, cores e materiais para criar composições interessantes e originais.

: combine vasos de diferentes tamanhos, cores e materiais para criar composições interessantes e originais. Use flores e plantas : flores naturais e plantas trazem vida e cor para os vasos. Experimente diferentes tipos de flores e plantas para criar arranjos personalizados.

: flores naturais e plantas trazem vida e cor para os vasos. Experimente diferentes tipos de flores e plantas para criar arranjos personalizados. Inove : os vasos não servem apenas para flores. Você pode usar galhos secos, pedras, velas ou outros objetos decorativos para criar arranjos originais.

: os vasos não servem apenas para flores. Você pode usar galhos secos, pedras, velas ou outros objetos decorativos para criar arranjos originais. Varie os ambientes : use vasos em diferentes ambientes da casa. Na sala de estar, um vaso com flores pode decorar a mesa de centro. No quarto, um vaso com uma planta pode trazer um toque de natureza para o ambiente.

: use vasos em diferentes ambientes da casa. Na sala de estar, um vaso com flores pode decorar a mesa de centro. No quarto, um vaso com uma planta pode trazer um toque de natureza para o ambiente. Brinque com as alturas: crie composições com vasos de diferentes alturas para criar um efeito visual mais interessante.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.