9 projetos com cores terrosas para criar ambientes acolhedores

As cores terrosas são tendências em alta na decoração, sendo uma escolha perfeita para quem deseja criar ambientes acolhedores e sofisticados. Com nuances que remetem à natureza, como bege, marrom, terracota, mostarda e verde-oliva, essas tonalidades são ideais para trazer um toque de serenidade e aconchego aos espaços.

Além disso, as cores terrosas se adaptam bem a diversos estilos, desde o rústico até o moderno, garantindo versatilidade e elegância na composição.

Utilizar tons terrosos na decoração também favorece o equilíbrio e o bem-estar, já que essas tonalidades criam uma sensação de conforto visual. Quando combinadas com materiais naturais, como madeira e pedra, o efeito de conexão com a natureza é ainda mais evidente.

Abaixo listamos nove ambientes que levaram à tendência a sério e o resultado é pra lá de charmoso. Inspire-se!

9 projetos de arquitetura com tons terrosos para se inspirar!

1) Plantas que trazem vida

Na sala assinada pelo arquiteto Ricardo Abreu, um painel revestido com vinílico contrasta com o revestimento ao fundo de cerâmicas artesanais. À frente, tons quentes reforçam a paleta terrosa.

2) Decoração com leveza

Esta área de banho utiliza tons terrosos para criar uma conexão harmoniosa com a natureza costeira. Os revestimentos em tijolos verticais, em tom de terracota, não apenas aquecem o ambiente, mas também realçam a altura do espaço, criando a sensação de amplitude.

“A paleta foi inspirada nos tons naturais da paisagem litorânea, como a areia e materiais orgânicos. O objetivo foi criar um ambiente acolhedor e relaxante, que remete ao calor da terra e ao frescor do mar, despertando sensação de bem-estar e conexão com a natureza”, explica o arquiteto Raphael Wittmann, da RAWI Arquitetura, autor do projeto.

3) A beleza de um muxarabi

Neste projeto, a arquiteta May Lee criou um muxarabi para servir de cabeceira no quarto do casal, criando um tom sobre tom na parede. “A ideia foi criar um espaço diferente com um elemento tipicamente brasileiro”, explica May Lee. O tom terroso do item ajuda a criar uma atmosfera sóbria, ideal para ambientes de relaxamento.

4) Um escritório de personalidade

A escolha da cor Marrom Luxo, da Suvinil, para a parede traz uma conexão às origens e transmite uma sensação de luxo contemporâneo. No ambiente assinado pelo Cafofo do Dani, isso cria um clima acolhedor e sofisticado. A paleta resulta em um equilíbrio que torna o espaço ainda mais harmonioso e cheio de personalidade.

5) Um verdadeiro oásis

Marrakech, conhecida como a Cidade Ocre por seus tons de terracota e marrom-avermelhado que definem as antigas muralhas e edifícios da medina, reflete a rica história do Marrocos e sua conexão com a terra. Construído a pedido do Rei, a visão para o Royal Mansour foi clara desde o início: projetar um hotel inspirado na cultura e história de Marrakech, refletindo a autêntica experiência de hospitalidade marroquina.

A OBMI e a 3BIS ARCHITECTURE trabalharam juntas para criar um palácio marroquino, dentro das muralhas da medina, mantendo naturalmente o esquema de cores ocres e inspirado em todos os repertórios das artes decorativas, artesanato e arquitetura tradicional do Riad marroquino.

6) Um toque de sofisticação com mármore

O destaque do lavabo assinado pelo escritório Freijó Arquitetura é o papel de parede, da Branco, em tons que vão do avermelhado ao bege, criando um efeito suave de transição. O teto foi pintado em um tom terroso criando contraste com o mármore da bancada.

7) Um quarto aconchegante

No projeto do Estúdio Minke, as texturas e cores foram escolhidas para transmitir contemporaneidade. O quarto do casal destaca-se pela paleta de cores com tons terrosos e pelas obras de arte.

8) Artes manuais na decoração

No bar oficial da CasaCor Ribeirão Preto, a designer Bete Said e o arquiteto Victor Poiani escolheram uma paleta que remete às nossas origens. O barro, matéria-prima ancestral, compõe as cerâmicas do ambiente e convida o visitante a contemplar as artes manuais. É uma carta de amor às yabás das águas: Yemanjá, Oxum e Nanã.

9) Cinza para contrapor

A combinação de cinza e terracota na cozinha assinada pela arquiteta Ana Toscano cria um contraste interessante. O cinza, presente na bancada de lâmina sinterizada com veios, oferece uma base elegante e sóbria, enquanto o terracota da marcenaria e do backsplash trazem calor e aquecem o ambiente. Esse equilíbrio torna o espaço harmonioso e acolhedor.

