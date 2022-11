Portas coloridas: o que diz o Feng Shui sobre pintar a entrada do lar

Já pensou em pintar a porta de entrada da sua casa? Os fãs da série Friends, com certeza, pensam logo no lilás tão característico do apartamento de Monica. Mas qualquer cor é bem-vinda para a função, já que, além de deixar o ambiente com mais personalidade, a pintura especial também traz bons fluidos.

“A porta de uma casa é o ponto principal de entrada da energia. Portanto, toda e qualquer intervenção para que ela fique bonita e elegante é bem-vinda”, aponta Cris Paola, arquiteta e autora do e-book Feng Shui no Décor. “E o morador pode utilizar a cor de sua preferência para pintá-la, pois será ele quem irá vê-la todos os dias. Então, isso é um reforço de satisfação e energia positiva”, complementa.

Mas é claro que cada tom tem seu significado, e vale considerá-lo também na hora de colorir a sua porta. “Por exemplo, o vermelho para o Feng Shui significa reforço de energia. É como se a porta chamasse a energia em movimento para ela”, revela a especialista.

Para além das cores, alguns elementos podem ajudar a garantir uma atmosfera próspera no ambiente. “Colocar um dragão na porta de casa atrai proteção. Já um espelho, voltado para o lado de fora do lar, afasta as energias ruins. Enquanto um catavento traz boas perspectivas”, explica Cris.

Outro detalhe importante, é garantir que a abertura da porta esteja livre. “É proibido bloquear a abertura total da porta, ter maçaneta quebrada, dobradiças fazendo barulho ou emperrando”, alerta a arquiteta.

Com tudo funcionando perfeitamente, basta escolher a cor perfeita para a sua porta de entrada. Abaixo, listamos o significado de algumas delas para o Feng Shui. Escolha a sua favorita e transforme a entrada de sua casa.

QUAL O SIGNIFICADO DAS CORES PARA O FENG SHUI?

Verde: representa a família e estimula a realização dos sonhos

Continua após a publicidade

Vermelho: aumenta o fluxo de boas energias

Amarelo: estimula a alegria e espontaneidade

Laranja: combina os bons fluidos do vermelho e do amarelo

Rosa: representa o amor e a jovialidade

Roxo: inspirada respeito e dignidade

Azul: transmite tranquilidade, harmonia e paz