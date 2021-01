Xuxa deixa Record após 5 anos e já tem novos planos de carreira

O contrato de Xuxa com a Rede Record se encerrou no final do ano passado. Apesar dos rumores de que a apresentadora deixaria a emissora já circularem desde 2019, a confirmação da saída aconteceu neste domingo (10), durante uma entrevista com a atriz Carolina Ferraz para o Domingo Espetacular.

“Estou me despedindo da minha casa”, disse Xuxa. “Tenho muita gratidão por tudo que eu vivi aqui. O Dancing Brasil foi um dos programas mais bonitos na minha carreira“, afirmou ela, que também conduziu as atrações Programa Xuxa Meneghel, Canta Comigo e The Four enquanto esteve na emissora.

Ela também declarou nunca ter se despedido com tanta dor de um emprego como o fez com a Record. “Não foi só uma despedida, eu fui com gratidão no coração, só para agradecer o que eu vivi lá.”

Quanto aos seus próximos passos, Xuxa garantiu que não pensa em voltar a ter uma vida agitada, mas pretende fazer um filme de ficção e uma série infantil no futuro. Além disso, deseja também mudar-se para a Itália com o namorado, Junno Andrade.

“Minha filha gosta da Itália, a gente tem nacionalidade italiana, então é uma grande possibilidade”, contou, revelando que já tem buscado casas na Toscana e que pensa em vender a mansão que possui no Rio de Janeiro.

