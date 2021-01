Com pneumonia, Eva Wilma está na UTI

Eva Wilma, de 87 anos, está com pneumonia e, por isso, foi internada na noite de domingo, 10, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A pneumonia é leve e a internação na UTI seria uma precaução, segundo disseram pessoas ligadas à atriz ao G1.

O boletim médico obtido pela reportagem do GI indica que ela está estável, sem febre. A atriz também fez um teste de Covid-19, que deu negativo.

O quadro de saúde dela é estável e não apresenta febre. “Sua respiração está estável e ela tem auxílio de um cateter de oxigênio de alto fluxo, segundo informou o hospital.

Com 67 anos de carreira, a atriz foi entrevistada recentemente por CLAUDIA, e relembrou momentos importantes de sua longa trajetória na televisão e no teatro. À época, ela disse que, com a pandemia, tinha aproveitado para colocar as leituras e estudos em dia e que havia mantido as sessões de fisioterapia em casa, três vezes por semana.

