Fundo milionário será investido em empresas com lideranças femininas

A iniciativa é voltada para as startups, preferencialmente, com mulheres no cargo de CEO ou de conselheira. Veja a seguir os critérios de participação: scale-ups com modelo de negócios business-to-business (B2B) que tenham sua solução baseada em tecnologia, principalmente aquelas que desenvolvem, comercializam e/ou distribuem softwares as a service (SaaS); localização preferencialmente na região Sul e Sudeste do Brasil; condução por no mínimo dois empreendedores fundadores com dedicação full time; estar em estágio de tração e com receita mensal mínima de aproximadamente R$ 100 mil; potencial de internacionalização e de impacto pelos padrões ESG e disseminar o conceito de cultura inclusiva com oportunidades iguais para todos os colaboradores.

Para mais informações, entre em contato com a Invisto neste site.